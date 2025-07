El nuevo Agente ChatGPT de OpenAI deja atrás a Google, Meta y Microsoft: busca, compra y automatiza tareas por ti

Con el mundo ya acostumbrado a los chatbots y otras herramientas de IA generativas, el siguiente paso es la IA agéntica. Esto es, sistemas capaces de ejecutar acciones de forma autónoma y en cadena, en nombre del usuario. Este jueves, OpenAI se ha desmarcado de sus principales competidores con el lanzamiento de su nueva IA agéntica que responde al nombre de ChatGPT Agent o Agente ChatGPT y se está desplegando de forma gradual para todos sus usuarios de pago en Estados Unidos; sin fecha aún en Europa, donde las restricciones legales complican el funcionamiento de este tipo de IA.

El concepto de IA agéntica ha cobrado fuerza en el último año en el sector de la IA. Donde los chatbots actuales solo producen determinados tipos de contenido, Agente ChatGPT utiliza su propio ordenador virtual para ejecutar tareas que hasta ahora debía realizar una persona, paso a paso. Una referencia cinematográfica sería el JARVIS que sirve a Iron Man, pero aquí dedicado a cosas mucho más mundanas.

Estos son algunos ejemplos facilitados por OpenAI de lo que puede hacer Agente ChatGPT:

Agente ChatGPT ha sido entrenado mediante aprendizaje por refuerzo para realizar tareas complejas que requieren el uso de varias herramientas, como un navegador de texto, un navegador visual, una terminal donde se puede importar información del usuario y conexiones API para completarlas, incluyendo los llamados ChatGPT Connectors que permiten integrar apps como Gmail y GitHub.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



Introducing ChatGPT agent—a unified agentic system combining Operator’s action-taking remote browser, deep research’s web synthesis, and ChatGPT’s conversational strengths. pic.twitter.com/7uN2Nc6nBQ