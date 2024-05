El truco para activar Aislamiento de voz en iPhone y mejorar tus llamadas

Ya habíamos destacado un truco para mejorar las llamadas en Android y también una opción para conseguir más calidad en las que realizamos por Facetime en un iPhone. Y ahora le toca a las llamadas convencionales que realizamos en iOS. Se trata de un truco poco conocido y menos usado debido a la calidad habitual de los teléfonos de la manzana.

Una de las funciones que incluyen los iPhone es el aislamiento de voz, pero solo puede configurarse si estamos en una llamada telefónica. Es decir, no podemos hacerlo previamente, tenemos que esperar llamar o que nos llame alguien. Gracias a ella podemos evitar que los ruidos de fondo se filtren en la conversación, lo que nos ayuda a que reciban mejor nuestra voz.

Para habilitar esta función, una vez que estamos en una llamada. Como se necesitan una serie de pasos y para no hacer perder tiempo a nuestro interlocutor, lo mejor es hacernos una llamada a nosotros mismos. Obviamente, no podremos hablar, pero sí acceder a esta función para memorizarla y no demorarnos en el futuro.

Con la pantalla de llamada, deslizamos el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha. Así podremos abrir el Centro de control, la misma pestaña que nos permite activar o desactivar funciones como la conectividad Wifi o el bluetooth.

Allí mismo aparecerá una opción (solo durante las llamadas) que nos permite cambiar el modo del micrófono (el icono será de, obviamente, un micrófono). Lo más probable es que por defecto se encuentre en Modo Estándar.

Una vez que seleccionamos el Micrófono, nos aparecerá la opción Modo Estándar y otras dos: Aislamiento de voz y Sonido de fondo. Esta última aumenta los sonidos que se producen a nuestro alrededor (se puede usar si, por ejemplo, estamos en una conferencia y queremos que alguien escuche lo que nosotros estamos oyendo). Pero la que nos interesa es Aislamiento de voz, gracias a ella nuestra voz destacará por encima del ruido del entorno y se nos oirá mejor.

Para acceder a esta opción debes tener la versión 16 de iOS como mínimo, lo que significa que si tu iPhone es de 2018 o posterior, si será posible acceder a esta función, una que también está disponible en algunos modelos de iPad (también a partir del 2018).