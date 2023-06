La última teoría de la conspiración: el Titanic no se hundió

Mientras la carrera por rescatar el submarino desaparecido cerca del Titanic con el CEO de OceanGate Expeditions, Stockton Rush, se precipita, las redes sociales se dividen entre el asombro por un rescate y las teorías de conspiración que plantean una posibilidad desestimada por la mayoría de las personas y que enfurece a los historiadores: el Titanic en realidad nunca se hundió.

Ese es el mensaje de una serie de vídeos publicados en TikTok (que se ha convertido en una plataforma importante para los teóricos de la conspiración). En él se afirma que los restos del barco descubierto no son el Titanic en absoluto. La extraña teoría sugiere que los propietarios del transatlántico de lujo lo cambiaron por un barco más antiguo, el Olympic, que resultó dañado en viajes anteriores. El video claramente se aprovechó de las fantasías de algunas personas... de 92.000 en concreto que le otorgaron me gusta. Pero eso no es nada al lado de otro vídeo del mismo tema que alcanzó los 11 millones de visitas, según The New York Times .

Como era de esperar, este tipo de teorías refutadas exhaustivamente por expertos se han convertido en un gran dolor de cabeza para quienes han estudiado el famoso barco de pasajeros hundido durante décadas.

"Es un poco desalentador ver salir mucha basura - explica Charles Haas, autor y cofundador de Titanic International Society-. Me siento como una de las pocas voces que gritan contra el sonido de un huracán". Las teorías de conspiración sobre el Titanic varían en detalle. Muchos de ellos afirman que fue intercambiado con su barco gemelo llamado Olympic en un aparente intento de fraude de seguros. Su supuesta prueba es que justo antes del fatídico viaje del Titanic en 1912, algunos de los miembros más destacados de la sociedad de clase alta, como el banquero JP Morgan, se negaron a zarpar en el barco.

"La parte triste es que muchas de las personas que siguen este tipo de cosas son adolescentes y lamentablemente no están dispuestos a investigar", concluye Haas. Pese a que algunos expertos vinculados al Titanic se han dedicado no solo a educar a los usuarios de TikTok sobre los hechos, también han tenido que desacreditar un número cada vez mayor de teorías de conspiración que han aumentado aún más debido a la desaparición del sumergible antes mencionado.

El problema con estas teorías no solo es que encuentran una plataforma enorme de difusión en las redes sociales, también se sirven de la premisa que obliga a los demás a demostrar sus pruebas cuando la ciencia lo deja muy claro: si existe una teoría que refuta el modelo anterior es esta la que debe presentar pruebas y no la establecida. Algo que, por algún motivo los conspiranoicos nunca hacen.