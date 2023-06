El submarino desaparecido cerca del Titanic usaba un mando de videojuegos de 38 euros para controlar la dirección.

Los servicios de guardacostas de Estados Unidos y Canadá continúan una carrera contra reloj para localizar el submarino desaparecido cerca del Titanicmientras nuevas informaciones despiertan dudas sobre la fiabilidad de su construcción. En un reportaje emitido por CBS el pasado noviembre, Stockton Rush, CEO de OceanGate Expeditions y uno de los ocupantes, mostraba el mini submarino Titan al periodista David Pogue. En su interior y ante la cara sorprendida de Pogue, Rush afirmaba que “lo manejamos con este controlador de juego” mientras cogía un sencillo mando de videojuegos para ordenador. Se trata del Logitech F710, un modelo inalámbrico lanzado en 2010 y que todavía puede comprarse en Amazon por solo 38 euros.

El Titan es un mini submarino de 10 toneladas de peso construido con fibra de carbono y con capacidad para transportar hasta cinco personas a una profundidad de 4.000 metros. La empresa que lo ha fabricado, OceanGate Inc, ofrece viajes hasta el emplazamiento donde yacen los restos del Titanic, a 3.800 metros de profundidad y a 700 kilómetros de las costas de Terranova en Canadá. Este turismo de lujo tiene un coste de 250.000 dólares por persona.

