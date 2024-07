Vídeo: Ultraligeros con francotiradores contra drones rusos, la nueva táctica de Ucrania.

Los drones son una de las armas protagonistas en la guerra de Ucrania y su uso generalizado está llevando a ambos bandos a soluciones cada vez más imaginativas, tanto para hacerlos más efectivos como para defenderse de ellos. En este último aspecto, Ucrania ha sorprendido con una nueva táctica que está poniendo en práctica: usar aviones ultraligeros con francotiradores para patrullar determinadas áreas y derribarlos.

Un vídeo publicado originalmente en Telegram por el periodista ucraniano Roman Bochkala muestra a un ultraligero Aeroprakt A-22 con una tripulación formada por piloto y francotirador interceptando un dron pequeño de ala fija en una misión de entrenamiento. El ultraligero, un modelo fabricado en Ucrania, ya había sido modificado para su uso como dron de ataque unidireccional anteriormente. En el ataque contra la fábrica de drones Shahed en Yelabuga, en la región de Tartaristán en el sureste de Rusia, el pasado abril se usó un A-22 convertido en dron kamikaze.

En el vídeo, el A-22 vuela situado a la derecha del dron y a una altitud superior, mientras que el francotirador, con un rifle Maluyk, habitualmente usado por las unidades de fuerzas especiales de Ucrania, realiza varios disparos hasta que el dron cae.

Footage of a Ukrainian HUR MO operator shooting down a UAV with an automatic rifle from the Aeroprakt-type ultralight aircraft during training. pic.twitter.com/pIwKxLuqTb