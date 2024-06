Ucrania desarrolla drones con IA que reconocen los uniformes del ejército ruso antes de atacar

Una startup ucraniana ha desarrollado un nuevo dron con inteligencia artificial que puede reconocer y atacar objetivos basándose en señales visuales como puede ser un uniforme específico. Este dron puede funcionar en enjambres de hasta 7 unidades que se comunican entre ellos. La empresa, de la que informa The Defense Post sin mencionar el nombre, asegura que los drones pueden tomar decisiones rápidas de manera autónoma, pero que para prevenir accidentes como potencial fuego amigo, solo pueden atacar con la autorización de un humano.

Además de llevar a cabo acciones de ataque, los nuevos drones también pueden ser utilizados para roles más tradicionales como reconocimiento y recopilación de inteligencia. La empresa afirma que todas estas acciones pueden realizarlas de forma 'más rápida de lo que cualquier humano podría'. Una vez desplegado, se espera que el enjambre de drones dé a Ucrania una ventaja significativa contra las fuerzas rusas en el campo de batalla.

Serhii Kuprienko, fundador de la startup, ha comparado su impacto en el conflicto con el de la introducción de la máquina de vapor en las fábricas. 'Es el equivalente a llevar la máquina de vapor a la fábrica hace muchos años. Nuestra misión principal es que los robots luchen, no los humanos', asegura.

Esta filosofía subraya la creciente inversión de Ucrania en plataformas autónomas que espera sean efectivas contra el Ejército ruso mientras evita más bajas militares. The Times reveló recientemente que antes de la invasión, en febrero de 2022, Kiev tenía solo unas 20 empresas de tecnología militar. Actualmente, hay más de 200 organizaciones trabajando en tecnología de defensa, particularmente en sistemas autónomos. 'Ellos [los rusos] luchan, mueren, envían más gente; no les importa. Pero así no es como vemos la guerra', ha señalado Alex Bornyakov, viceministro de Transformación Digital de Ucrania.

Bornyakov también explicó que Ucrania está probando el uso de drones en enjambre con al menos otra empresa además de la de Kuprienko y que, aunque los drones pueden operar de manera autónoma, se requiere verificación humana para el objetivo a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares éticos y de seguridad. 'Técnicamente, los drones podrían hacerlo por sí mismos', añadió. Kuprienko afirmó que sus drones pueden ser programados para reconocer y disparar basándose en los uniformes. Sin embargo, enfatizó, 'no lo permitimos por razones éticas y de seguridad'.

Kuprienko ha declarado a The Times que recuerda a políticos asegurándole que nunca cruzarían esta línea, pero que ahora se ha hecho con poca controversia a pesar de que el debate ético sobre las armas autónomas continúa entre expertos militares. Sin embargo, Kuprienko reitera que un comandante humano debe aprobar cada ataque. Reconoce que algunos comandantes podrían preferir la autonomía total para maximizar la efectividad del enjambre y añade que 'estamos librando una guerra aquí, y queremos ganar'.