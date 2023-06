Así es Clockwork Revolution: acción, viajes en el tiempo y ambientación victoriana.

Xbox Game Studios e inXile, creadores de ‘Wasteland’ y ‘Arcanum’ tienen entre manos un apetecible videojuego de rol y acción “steampunk” que cambiará el tiempo en Xbox Series X|S y PC. Llamado ‘Clockwork Revolution’, el título en primera persona ambientado en la era victoriana promete acción a raudales y viajes temporales que serán parte esencial para el desarrollo de la narrativa.

“Después de tropezar con un invento increíble que te permite viajar al pasado, descubres que la ciudad a la que llamas hogar, la vibrante metrópolis impulsada por vapor de Avalon, ha sido cuidadosamente diseñada a través de la alteración de eventos históricos clave. Al viajar atrás en el tiempo, sus interacciones y elecciones en el pasado tendrán un efecto mariposa en el profundo mundo narrativo y en los personajes de Avalon, lo que hará que cambien y reaccionen de formas sin precedentes”, explica la sinopsis de ‘Clockwork Revolution’.

