DOOM: The Dark Ages tiene fecha de estreno. Descubre la fascinante historia detrás del DOOM Slayer

Con ‘DOOM: The Dark Ages’ confirmado para su lanzamiento el 15 de mayo de 2025, los seguidores de la franquicia tendremos la oportunidad de conocer aún más sobre uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos: el DOOM Slayer. En este artículo, exploramos su historia, su transformación de un simple marine a la superarma definitiva contra los demonios, y los momentos clave que definen su existencia.

De marine a guerrero legendario

El DOOM Slayer, conocido inicialmente como el Doom Marine, es un personaje con un pasado oscuro. Se sabe que su destino comenzó cuando fue asignado a la base de la UAC en Marte tras un incidente en el que desobedeció una orden de disparar contra civiles. Este acto de desobediencia lo llevó a convertirse en el ser que, por circunstancias que se irían revelando más tarde, sería clave en la lucha contra las fuerzas demoníacas. Es importante destacar que el Slayer no tiene un nombre específico dentro de la saga, simplemente es una figura sin rostro que el jugador representa en su lucha.

DOOM Slayer Bethesda Softworks

A través de varias entregas, hemos ido descubriendo que el Slayer no es solo un marine. En ‘DOOM’ (2016) y ‘DOOM Eternal’, su historia se enlaza con la de los Centinelas de la Noche de Argent D'Nur, una orden guerrera creada para defender el mundo de las invasiones infernales. Esta relación con los Centinelas marca el inicio de su transformación, pasando de un hombre común a una leyenda temida por los demonios. A lo largo de estas entregas se revela como Slayer adquirió sus poderes mediante un proceso en el que los dioses, en particular los Serafines, desempeñaron un papel fundamental. Esta intervención divina le otorgó las habilidades sobrehumanas que le permiten destruir a demonios con una fuerza y resistencia inigualables. Sin embargo, el Slayer no es un ser inmortal; su fortaleza proviene de la combinación de su entrenamiento como Centinela y el poder de los dioses, que lo marcaron para convertirse en el arma definitiva contra las fuerzas del mal.

Aunque está dotado de una gran fuerza, no es un guerrero perfecto. Su lucha contra los demonios es la batalla de un ser que, a pesar de su poder divino, sigue arrastrando un profundo odio hacia aquellos que destruyeron su mundo y asesinaron a su amada mascota, un conejo blanco llamado Daisy. Esta relación con su mascota es una de las pocas muestras de humanidad que quedan en él, simbolizando el dolor y la furia que lo impulsa en su misión.

DOOM Slayer Bethesda Softworks

La transformación

El traje de pretor, una de las armas más icónicas del DOOM Slayer, no solo representa una herramienta de combate, sino también una extensión de su propio ser. Esta armadura le otorga una serie de capacidades excepcionales, como el uso de tecnología para mejorar su rendimiento en batalla. El conjunto no solo es un refugio físico, sino que es un recordatorio de la transformación del Slayer: de un soldado de carne y hueso a una máquina de destrucción. La relación entre el personaje y su armadura también resalta la profundidad de su historia, ya que la tecnología y la divinidad se combinan para convertirlo en el destructor que el mundo necesita.

¿Por qué pelea?

La motivación del DOOM Slayer es un tema recurrente en la serie. Aunque su finalidad está clara —destruir a los demonios—, hay algo más profundo en su lucha. Su aparición en el Fortress of Doom en ‘DOOM Eternal’ deja entrever que su vida está marcada por el sacrificio y la muerte, sugiriendo que la razón por la que sigue luchando está más relacionada con un destino inevitable que con una simple venganza. Su presencia en el Infierno, su desdén por la humanidad y su conexión con los Serafines dejan entrever que el Slayer no solo lucha contra los demonios, sino también contra el peso de su propia existencia.

DOOM Slayer Bethesda Softworks

La conexión con el Infierno

A lo largo de los juegos, la relación del personaje con el Infierno es ambigua. A pesar de ser una fuerza imparable contra los demonios, el Slayer no es un simple vengador. Su existencia está intrínsecamente ligada a las fuerzas demoníacas, y es en este vínculo donde se encuentran muchas de las claves de su historia. En ‘DOOM Eternal’, por ejemplo, es posible comprobar cómo su lucha contra los demonios se convierte en una misión trascendental, que va más allá de la venganza personal para convertirse en un desafío cósmico que involucra a dioses y fuerzas del mal.

Con ‘DOOM: The Dark Ages’, el Slayer dará un paso más en su historia, dejándose explorar en terrenos inéditos y enfrentándose a enemigos que pondrán a prueba incluso su resistencia. Es muy probable que la nueva entrega arroje más luz sobre los aspectos más oscuros de su mitología para entender mejor el papel del Slayer en la guerra eterna contra los demonios y su conexión con los eventos que han marcado la saga.

El DOOM Slayer es mucho más que un simple protagonista, también es uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo de los videojuegos. Su historia se ha desarrollado a lo largo de las décadas, pero con su siguiente capítulo tendremos la oportunidad de explorar aún más profundamente los secretos de su pasado y entender mejor el verdadero alcance de su poder, su conexión con el Infierno, los dioses y su imparable misión.