Elon Musk: De magnate empresarial a referente en el videojuego Diablo 4

Elon Musk no es solo el hombre más rico del mundo; es un apasionado gamer que se alza como uno de los mejores jugadores de "Diablo IV". Este título se ha convertido en una verdadera obsesión para el magnate sudafricano, que ha logrado posicionarse como uno de los mejores jugadores en el competitivo mundo de ‘Santuario’. Recientemente, durante una entrevista en el podcast de Joe Rogan, destacó su posición entre los mejores jugadores del planeta. «Estoy situado entre los 20 mejores del mundo en Diablo IV. Aparezco con mi nombre real en la lista», comenta. «Solo hay dos estadounidenses entre los 20 mejores y yo soy uno de ellos», presume Musk. En realidad, se encuentra situado en el puesto 19 de la “Fosa del Artifice”, uno de los espacios más exigentes del videojuego.

La hazaña es aún más relevante dado que el formato exige largas horas de dedicación para subir de nivel y desbloquear contenido. Musk ha alcanzado el máximo del juego, que generalmente requiere de una inversión superior a las 170 horas, consolidándose en un espacio reservado para muy pocos, paradójicamente sin pagar por ello, todo gracias a su tiempo y habilidad en el juego.

Su entusiasmo, además, resulta contagioso; ha compartido en múltiples ocasiones su pasión por el título, e incluso presume en redes sociales de las hazañas de su personaje, uno de los mejor equipados de la temporada, mientras se aventura en desafíos que pondrían en serios aprietos a cualquiera que se considere un experto jugador. Pero el ocio interactivo no es solo un pasatiempo para el empresario. En medio de sus compromisos como CEO de Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company y X, considera que jugar es una forma necesaria de desconectar de su intensa rutina diaria.

En sus propias palabras: «El juego me proporciona un descanso necesario. Cualquier cosa que te ayude a concentrarte por completo tiene un efecto restaurador». Algo que contrasta con la imagen de empresario implacable y multifacético, dejando a la vista un lado más humano y accesible. No obstante, sus gustos no se limitan a "Diablo 4". También ha expresado su aprecio por otros títulos, como “Quake”, "Elden Ring" o "Cyberpunk 2077". Esta pasión por los videojuegos, que comenzó como un simple hobby en su adolescencia, lo ha llevado a convertirse en un jugador -casi- profesional, capaz de competir a niveles altos.

En todo caso, el fenómeno que Musk representa entre la comunidad de jugadores no se limita a su habilidad. Su presencia en el ranking de "Diablo IV" ha generado un aluvión competitivo, con miles de jugadores arriesgando el pellejo en mazmorras de pesadilla solo para tener la posibilidad de acercarse a su nivel. Esta naturaleza competitiva, donde el ranking puede cambiar en cuestión de horas, muestra cómo Musk se ha convertido en una insospechada figura a batir dentro de este fenómeno lúdico.

No está de más apuntar que "Diablo 4", disponible en plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, ofrece un vasto mundo repleto de épica, mazmorras, enemigos que derrotar e incontables aventuras. Su complejidad y profundidad son precisamente lo que ha llamado la atención de Musk y otros millones de jugadores, que encuentran sobre el tapiz de ‘Santuario’ un mundo para explorar, competir y, sobre todo, disfrutar.

¿Te imaginas encontrarte con Elon Musk en 'Diablo IV'? Quizá la próxima vez que inicies sesión, este magnate de los negocios estará luchando a tu lado en oscuras mazmorras, recordándonos que incluso las personas más ocupadas del mundo necesitan un momento de evasión.