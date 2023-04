Así es The Mageseeker: A League of Legends Story, que debuta en consolas y PC.

Tal y como estaba previsto, ‘The Mageseeker: A League of Legends Story’ se estrena para consolas y ordenador. Para ser más concretos, llega a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a través de Steam, Epic Games Store y GOG. Se trata de un juego de acción en 2D desarrollado bajo el sello Riot Forge, división centrada en la producción de varios proyectos basados en el universo ‘League of Legends’.

Magos en rebelión

Su desarrollo ha estado a cargo del conocido estudio Digital Sin, anteriormente responsable de ‘Moonlighter’ y tiene lugar en la región de Demacia, uno de los reinos de Runaterra que pretende abolir el uso de magia prohibida para mantener el orden. El jugador adopta aquí el papel de Sylas, uno de los personajes de ‘League of Legends’. En la historia, se representa como un mago fugitivo que lidera un grupo de rebeldes en lo profundo del bosque, con el que inicia una revolución en nombre de la justicia y el poder.

“The Mageseeker ofrece una experiencia de juego de corte fantástico repleta de acción para aquellos que busquen vivir una historia de poder, identidad y justicia”, explica la ficha de producto, que se acompaña de los requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el programa en PC sin sobresaltos:

Requisitos Mínimos The Mageseeker - PC:

Sistema operativo: Windows 10, 64 bits; Procesador: Intel Core i5-2300, AMD A8-5600k; Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de vídeo: Radeon Vega 8 / Intel Iris Plus / GTX 650 / Radeon HD 7770 (se requieren 2 GB de VRAM); DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 5 GB de espacio.

Requisitos recomendados The Mageseeker - PC:

Sistema operativo: Windows 10, 64 bits; Procesador: Intel Core i3-6100, AMD FX-8120; Memoria: 8GB de RAM; Tarjeta de vídeo: GTX 660Ti, Radeon HD 7950; DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible.

The Mageseeker: A League of Legends Story. Riot Forge.

El universo League of Legends

Si bien el nuevo proyecto de Riot ya se encuentra en la calle, todavía restan otras iniciativas ligadas al universo ‘League of Legends’ por debutar. ‘Convergence: A League of Legends Story’, un programa de plataformas de acción 2D para un solo jugador con mecánicas de control temporal, que está siendo desarrollado por Double Stallion Games, y que se debería estrenar antes de finalizar el verano de 2023.

También se espera ‘Song of Nunu: A League of Legends Story’, obra desarrollada por la empresa madrileña Tequila Works, que tiene previsto ver la luz durante el próximo otoño. Este enternecedor título de aventuras para un solo jugador está protagonizado por los queridos Nunu y Willump, que se embarcan en un intenso viaje para encontrar a la desaparecida madre de Nunu.