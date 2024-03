Wangiri, el timo de la llamada perdida del que alerta la OCU

Las estafas telefónicas pueden tomar muchas formas y alcanzar un elevado grado de sofisticación, pero hay una en la que no es necesario intercambiar ni una sola palabra con la víctima. Se trata del timo conocido como Wangiri y del que la OCU ha alertado recientemente.

Wangiri es una palabra japonesa que puede traducirse como “llamada y corte” y que resume bastante bien la mecánica de este engaño al que también podría nombrarse como timo de la llamada perdida. Recuperar una llamada perdida es habitual y un gesto que hacemos sin pensarlo dos veces, pero que en este caso puede terminar teniendo un coste económico.

En esta estafa, la víctima recibe una llamada que se corta antes de que pueda responderla. Llama de vuelta, se establece la conexión, pero al otro de la línea nadie responde. Tras insistir sin obtener respuesta, cuelga sin saber que ha llamado a un número de tarificación especial, a menudo del extranjero, que cobra un importe muy caro por el establecimiento de la llamada y el tiempo de conexión. Así, una víctima detrás de otra.

Según explica la OCU, la única forma realmente efectiva de no caer en un wangiri es no devolviendo llamadas perdidas a números que no se conocen. Esta costumbre puede resultar inconveniente en algunos casos, por lo que también es recomendable comprobar el número si se va a recuperar la llamada.

La forma más rápida de hacerlo es buscar el número en Google y comprobar si hay referencias sobre el mismo. Puedes encontrar que se trata de una empresa o de un comercio, por ejemplo, o si el número ha sido denunciado por usuarios en webs que listan los números de teléfono fraudulentos o dedicados al spam.

La OCU también recomienda prestar especial atención a los prefijos. Cuando la llamada proviene de otro país, comienza por el identificador “+” o “00” seguido del prefijo. Las llamadas wangiri pueden venir de países como Albania (+355), Costa de Marfil (+225), Ghana (+233) o Nigeria (+234), aunque se pueden llegar a dar desde cualquiera. Otros prefijos con tarificación especial con los que hay que ser precavido son +803, +806 y +807.