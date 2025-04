WEEVIL, el sistema robótico del Ejército británico que revoluciona el desminado en el campo de batalla.

Una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es que está devolviendo protagonismo a los vehículos militares diseñados para desminar terrenos. En este sentido, el Ejército británico está probando un nuevo sistema llamado WEEVIL que convierte cualquier vehículo blindado compatible en una máquina robótica de remoción de minas que puede arar de forma autónoma un campo de minas mientras el operador está a varios kilómetros de distancia, una capacidad que Reino Unido no había logrado hasta ahora con este rango.

El sistema, desarrollado de forma conjunta por el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa del Reino Unido (Dstl , por sus siglas en inglés) y la empresa de ingeniería Pearson Engineering Ltd, combina control remoto, cámaras avanzadas montadas en el vehículo y un arado de minas de ancho completo, con un único operador controlándolo desde una distancia más que segura, reduciendo así drásticamente el riesgo para el personal en primera línea del frente.

El operador controla el vehículo con WEEVIL usando una pantalla similar a una tablet. Este sistema de control remoto de Pearson Engineering, llamado Beacon, facilita que 'vehículos de combate tripulados puedan ser utilizados como activos robóticos tripulados opcionalmente'.

