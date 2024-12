SOS Ucrania: 6 millones de personas están en riesgo por las minas antipersona

A tan solo dos meses de que se cumpla el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania,el conflicto sigue trastocando las vidas de la población. Precisamente, sobre los efectos de los continuos bombardeos sobre el terrirorio, desde la Embajada española en colaboración con la Unión de las Asociaciones Ucranianas de España ponen el acento en el completo minado que sufre gran parte del territorio como consecuencia del lanzamiento de minas antipersonas en el territrio, además de otro tipo de mísiles lanzados por Rusia. En este sentido, se han detectado en el país minas chinas, minas tipo OTAN, obuses o bombas trampas, drones que plantan minas…. todas ellas se convierten en una verdadera amenaza para la vida de los ucranianos.

Según los datos de la Embajada ucraniana en España, 6,1 millones de personas se enfrentan a este riesgo, que se extiende por el equivalente a toda la superficie de la Comunidad de Andalucía. Hasta el momento, se han registrado al menos 297 muertes, incluidos 15 niños, como consecuencia del impacto de estas armas. Además, se calcula que unas 673 personas sufrieron heridas o mutilaciones como consecuencias de las minas, de ellos, 100 son menores. Si no se actúa ya, se calcula que en 2030 podrían ser víctimas de estos artefactos. A día de hoy, la amenaza de las minas se extiende por un tercio del país, el equivalente a 174.000 kilómetros cuadrados del territorio. Hasta el momento, los esfuerzos por limpiar el territorio han conseguido que se limpie un total de 35.000 kilómetros cuadrados.

No se trata de un asunto baladí. El desminado es una prioridad porque si no hay zonas seguras, las poblaciones no regresarán a sus hogares ni implementarán negocios que faciliten que, de nuevo, el tejido social se vuelva a pegarse a las zonas afectadas por esta amenaza. Si un territorio está limpio de esta amenaza se salvan vidas, se recuperan las tierras agrícolas y se recupera cierta normalidad.

Es tal la magnitud de esta amenaza, que en los últimos años se han invertido enormes esfuerzos en el desminado. Si en 2023 en Ucrania había 6 operadores de desminado y 1.500 desminadores, en la actualidad se ha ampliado hasta 69 operadores certificados, 4.000 desminadores activos y 151 vehículos de desminado.

Conscientes del reto para la recuperación de la normalidad que supone limpiar todos los territorios del país, desde la Unión de Asociaciones Ucranianas en España (KRAI) y la Embajada de Ucrania en España han puesto en marcha el proyecto “Regreso al hogar seguro” cuyo objetivo es adquirir cinco máquinas para desminados. El objetivo es recaudar un millón de euros. Cada una de las máquinas tiene un coste de 160.000 euros. “No vamos a trabajar para crear prótesis sino para crear las máquinas de desminar”, subrayan los promotores del proyecto. También insisten en que “nuestra prioridad es vivir. Somos un país agrario y muchos ucraninos que siguen allí viviendo necesitan trabajar las tierras ". Mucha gente quiere regresar a sus hogares tras su liberación, sin embargo, el miedo a pisar una mina, está retrasando el regreso a los hogares de miles de personas. Las máquinas las desarrollará la empresa Járkiv Tractor Engineering de origen ucraniano, ayudando así también a impulsar la economía de un país devastado por la guerra.

Las regiones más afectadas incluyen el este (Donetsk y Luhansk), el sur (Jersón, Zaporiyia, Mykolaiv) y partes del norte y noreste, donde se han producido los combates más intensos. Las minas no solo afectan las zonas de conflicto, sino también áreas agrícolas, boscosas y residenciales, obstaculizando la producción agrícola y complicando la ayuda humanitaria.Más de 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas están inutilizadas, lo que ha generado pérdidas en la producción agrícola por un valor de 4.3 mil millones de dólares desde 2014. Además, las minas en el Mar Negro bloquean rutas comerciales cruciales.

Desde la Embajada de Ucrania en España y la Unión de las Asociaciones Ucranianas de España ponen en marcha una cuenta para donaciones. Número de cuenta: ES09 2100 1300 9802 0007 7600 BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN GALEGA DE AXUDA A UCRAÍNA (AGA-UCRAÍNA) ASUNTO: donación al proyecto de desminado humanitario. Recuerdan que todas las donaciones se podrán desgravar en los correspondientes declaraciones