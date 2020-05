«Teatro en La 2»: Shakespeare y Cervantes se cuelan en su salón

Cualquier inciativa que ponga en valor la importancia de la cultura es de agradecer. La de la música, el espectáculo o el cine han sido las industrias más golpeadas por la crisis que vivimos, así como también las más añoradas y, desgraciadamente, descuidadas. Durante el confinamiento, los estadios donde miles de voces entonaban al unísono durante un concierto se han abarrotado de silencios. También las salas vacías de los cines han suplicado volver a ver sus pantallas iluminarse, así como las tablas de los teatros han dejado de albergar diálogos, tragedias y comedias. Numerosos profesionales del mundo de la cultura se han quedado, como en otras industrias, sin trabajo y sin certeza alguna sobre qué les depara en un futuro, tanto a ellos como artistas como a sus gremios en general. Ahora, cuando la nostalgia nos abruma y la realidad nos golpea, comenzamos a valorar lo necesario que es ver una obra de arte colgada de la pared de un museo o la felicidad que transmite ver un telón cerrándose al ritmo de los aplausos de un público entregado. Por ello, aún siendo el sofá la butaca y el ordenador o la televisión el escenario, se agradecen las iniciativas que numerosas cadenas y plataformas están teniendo para potenciar el valor que supone entretenimiento a las personas, acercando, en tiempos de distanciamiento social, la cultura a cada casa.

A partir de hoy a las 23:00 horas, La 2 abre una ventana al teatro emitiendo algunas de las obras con más éxito entre crítica y público de los últimos años. Con «Teatro en La 2», la cadena de RTVE pretende emitir cuatro obras durante cada jueves de mayo, a la misma hora y concediendo una breve presentación de cada título antes de su emisión. Hoy se estrena el proyecto con «La Ternura», comedia romántica de aventuras escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional. La obra obtuvo el Premio Max al Mejor Espectáculo Teatral en 2019 y, en palabras de su director, trata sobre «la fuerza y la valentía para expresar el amor». Bajo inspiración de Shakespeare como icono de la comedia clásica greco-romana, la obra explica en su propio título la esencia de su trama: «La ternura es la manera en que el amor se expresa, son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos y la delicadeza», expresa Sanzol.

Una vez homenajeado Shakespeare, es el turno de Miguel de Cervantes: el jueves 14 será el turno de «Cervantina», aproximación de la compañía Ron LaLá al universo del dramaturgo complutense. Esta obra obtuvo el Premio Max en 2017 al Mejor Espectáculo Musical. Es un canto a la imaginación de Cervantes, a su esférica obra y la libertad que desprendían sus palabras. Según explicó en su momento Yayo Cáceres, director de montaje de «Cervantina», esta obra es «un juego en el que jugamos a ser Cervantinos, un malabarismo con sus palabras y las nuestras». Por su parte, el jueves 21 La 2 emitirá una tragicomedia escrita por Patxo Tellería y dirigida por Juan Carlos Rubio: «Páncreas». Aunque el título pueda confundir, la obra obtuvo un gran reconocimiento por su trama y obtuvo el Premio Ercilla a Mejor Creación Dramática en 2015. Fernando Cayo, Alfonso Lara y José Pedro Carrión protagonizaron esta obra que se adentra en lo más íntimo de las personas, en la vida y la muerte como el juego más humano.

Por último, el jueves 28 La 2 recupera uno de los últimos «Estudio I» grabados en Televisión Española: «La viuda valenciana», obra de Lope de Vega y dirigida por Carlos Sedes. Se trata de una comedia protagonizada por Aitana Sánchez Gijón y Fran Perea, ambientada en Valencia durante la mascarada celebrada por la boda de Felipe III, que tuvo lugar en dicha ciudad.

¿Cuándo se podrá volver al teatro (físico)?

La crisis del coronavirus ha provocado distanciamiento, quiebras e incertidumbre. En cuanto a la industria cultural en general y a los teatros en particular, muchos han sido los proyectos que se han visto paralizados por la situación actual. Las salas de teatros son lugares donde se suelen concentrar bastantes personas a la vez, por lo que la normalidad tardará aún más en llegar. Según el plan de desescalada anunciado por el Gobierno, no será hasta la fase 2 (aproximadamente a finales de mayo) cuando se reabran cines, teatros y auditorios, así como se permitirán las visitas a monumentos y a salas de exposiciones. Eso sí, con aforo reducido, limitación a la hora de vender entradas y, al menos, una butaca entre cada espectador. Por su parte, la ciudad de Madrid ha optado por la precaución y parece que los teatros no abrirán sus puertas hasta finales de junio.