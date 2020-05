«La unidad»: héroes antiterroristas en la sombra

España es el país donde se realizan más operaciones contra el terrorismo yihadista. Anticiparse a los acontecimientos y atrapar a los sospechosos antes de que cometan atrocidades como las que ya se han quedado marcadas en nuestra memoria es un trabajo tan delicado como desconocido. El reconocimiento público al equipo que lucha día a día para frenar la amenaza de estos criminales no es nada habitual. Sin embargo, tras dos años de documentación e investigación en colaboración con miembros reales del cuerpo de Policía, «La unidad» llega hoy a Movistar+. La ficción, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini y coproducida por Vaca Films, levanta el velo de secretismo que cubre a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, una de las más eficaces a nivel mundial en la lucha antiterrorista. Lo primero que dijeron los comisarios cuando el equipo de la serie llegó a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional fue: «Chicos, esto no es “Arma letal” ni “Harry el Sucio”. Cada uno es especialista en una cosa y todos vertebran la unidad. Sin el trabajo de todos, esto no sale adelante. Al más puro estilo “Ocean’s Eleven”», comenta a LA RAZÓN el director, Dani de la Torre. Prácticamente todo lo que ocurre en la serie sale de esas reuniones con los miembros reales de la policía. En esa parte de verdad también se encuentran las escenas más crudas de la serie. «Si estás contando una historia de terroristas que, por desgracia, han hecho cosas en nuestro país, tienes que estar pegado a la realidad», añade.

Los miembros de «La unidad» apenas tienen tiempo de disfrutar del sabor de la victoria. A través de sus seis capítulos de 50 minutos de duración, la serie narra cómo España se convierte en la diana del ISIS tras la detención en Melilla de uno de los terroristas más buscados del mundo. La brigada antiterrorista, liderada por la comisaria Carla Torres, combate a contrarreloj por desarticular una célula yihadista que planea actuar en España. Los personajes tratan de compaginar la crueldad del mundo terrorista con su vida privada, sacrificada por su sentido del deber. Detrás los personajes de «La unidad» se esconden los agentes reales que forman esta brigada, cuyos problemas personales también se ven reflejados en la ficción. «Lo que más me sorprendió es que son personas normales. Estuve presente en la detención de un yihadista en Ceuta y el ambiente de trabajo era muy bueno, con momentos de tensión, pero también de buen rollo. Vi una naturalidad tan grande que me empeñé para que se viera en la serie», comenta el director.

Esa mezcla entre la presión del trabajo y la familia hace que el personaje de Carla esté pasando por un momento «tremendamente contradictorio», pero «por encima de todo está su misión», explica Nathalie Poza (ganadora del Goya a la mejor actriz protagonista por «No sé decir adiós»), quien interpreta a la comisaria jefa. En el trabajo muestra la seguridad que le caracteriza, pero descuida su vida personal y eso le pasa factura. «Me apetecía mucho hacer un personaje que dude porque en la vida somos así. La convivencia de lo profesional y lo personal en este oficio es muy compleja, sacrificada e ingrata. A estas personas les mueve el sentido de la responsabilidad y, sobre todo, la pasión que sienten por su trabajo», comenta Poza. No es sencillo llevar la vida privada de una persona anónima, pero extraordinaria, a la ficción. «Sentía vértigo porque hay mucha responsabilidad en tu trabajo, pero hacer un personaje que sabes que existe también te obliga a actuar desde una verdad que es difícil del soltar», añade.

Adrenalina y acción

El reparto lo completan Michel Noher, Marian Álvarez (ganadora del Goya a la mejor actriz protagonista por «La herida»), Luis Zahera (ganador del Goya al mejor actor de reparto por «El reino»), Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Blanco. La serie profundiza en las relaciones personales de los agentes, pero también muestra la adrenalina y la tensión que se vive en las operaciones de este tipo. El argentino Noher interpreta a Marcos, jefe del Grupo de Investigación y pareja de Carla. Es el personaje de acción de la serie, pero también actúa como el «pegamento» entre los miembros de la unidad antiterrorista. «Desde la infancia tenemos la costumbre del ver al héroe invencible que puede con todo y, si algo sale mal, se peina y vuelve a seguir», indica Noher, pero Marcos tiene «un cierto grado de inocencia a pesar del grado de crueldad al que está expuesto. Esa parte humana es la que lo aleja del típico héroe de ficción».

Próxima misión: nueva temporada

Con los primeros seis capítulos recién salidos del horno, el equipo de «La unidad» ya trabaja en los guiones de la segunda temporada. La documentación que ha aportado la Policía Nacional era «tan extensa» que contar todo requería un nivel de producción «tremendo», explica Dani de la Torre. «La unidad seguirá funcionando, simplemente cambiaremos de antagonistas. Hay un montón de nuevas investigaciones y objetivos que son realmente interesantes», añade.