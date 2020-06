Morir de amor en «Benidorm»

¿Qué sería lo primero que haría si le dijeran que le quedan tres meses de vida? Xabi Zurita no lo duda: hacer las maletas, dejar Durango (País Vasco) y poner rumbo a Benidorm, en busca de María Miranda, su primer y único amor al que conoció 30 años atrás. Con esta premisa arranca «Benidorm», serie que se estrena hoy en exclusiva en Atresplayer Premium y que, en tono de comedia, promete hacer disfrutar al espectador de la esencia de una vida que brilla más que nunca gracias a los rayos del sol. Antonio Pagudo interpreta a Xabi: «Hijo y nieto de notario que tiene la vida resuelta hasta que le diagnostican un tumor y tres meses de vida». Explica el actor que, al principio, su personaje «se acobarda, pero cuando descubre una foto de su primer amor decide hacer un viaje a su pasado». Y ahí entra en escena María Almudéver, quien no interpreta a la antigua pareja de Xabi, sino a Candy, una mujer que, junto con su marido Toni (Pablo Derqui), deciden engañar al bueno de Xabi, haciéndose pasar por María Miranda y para sacarle los 3 millones de euros que tiene en el banco. «Candy es una guerrera con un corazón enorme», asegura Almudéver, «trabaja, lleva adelante a su familia y no le da miedo arremangarse y tirar del carro». Y este gran fondo que esconde el personaje se traduce en su relación con Xabi: lo que iba a comenzar siendo un timo cambia «cuando se encuentra a alguien como Xabi, que es para comérselo». El protagonista «le va a dar (a Candy) una serie de oportunidades que no le ha dado la vida, lo cual le empodera, le hace confiar en sí misma a muchísimos niveles». Por tanto, añade Almudéver, «claro, una cosa es engañar a un tirano y otra es hacerlo con un ser maravilloso».

Esta historia se desarrolla en el alegre entorno de Benidorm, una ciudad que, según la actriz, «te invita a vivir, hay miles de actividades en la playa, en grupo, gratuitas y durante todo el día». Y esto se suma a sus «imágenes naturales ,que invitan a soñar». Por tanto, a una historia que hipnotiza, divierte y se desenvuelve en un lugar paradisíaco, solo le falta la química entre su reparto. Y al de «Benidorm» no le falta una pizca. «Con Antonio tuve una conexión que no pasa siempre», explica Almudéver, «es muy generoso y, a la hora de trabajar, es un plus ver que cuando te miran a los ojos, los suyos brillan igual que los tuyos». Por su parte, Pagudo explica que, «como mi personaje tenía que enamorar al suyo, yo me propuse enamorar a María del proyecto, entonces he vivido el rodaje como un cortejo, sin transmitirle mis inseguridades, y eso es lo que ha hecho que nuestras miradas tengan algo más especial».

La serie, de 8 capítulos y segunda temporada en el horizonte, esta disponible hoy en España y todo el mundo, gracias a la versión internacional de Atresplayer Premium. Cuenta en su reparto con otros actores como Antonio Resines, Gorka Aguinagalde, Andoni Agirregomezkorta, Pilar Bergés, Lilian Caro, Ton Viaeira, Kiko Gutiérrez e Inma Ochoa, entre otros.

Para quitarse el sombrero

Durante el rodaje –realizado entre noviembre y marzo, justo antes del estado de alarma–, ha sido clave no solo la ciudad y su clima, sino también sus ciudadanos. Explica María Almudéver que para interpretar a Candy, que trabaja en un club de estriptis, contó con la ayuda de las propias bailarinas del local en el que se graba la serie. «Me quito el sombrero, es una pasada lo que hacen estas chicas, a veces tenemos prejuicios sobre ciertos ambientes y no tienen nada que ver con la realidad», asegura.