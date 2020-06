El homenaje a “Cai” de Niña Pastori en “El Hormiguero”

Playa, gran gastronomía, buen clima y mejor música. Así es Cádiz y así la siente Niña Pastori. La artista, durante su visita ayer en “El Hormiguero”, no dudó a la hora de hacerle un homenaje a su tierra, donde asegura que ha pasado el confinamiento relajada, en un sitio perfecto y rodeada de su familia. Admitió a Motos que para sus hijas ha sido muy fácil no salir a la calle, ya que son “muy caseras”, así como aseguró que “los niños se adaptan muy rápido”.

La cantante explicó que durante la cuarentena “me he puesto morada”: “El jamón me vuelve loca y el marisco también me gusta mucho”. Y, si todo eso lo consume en su tierra, mejor. Para más homenaje a sus raíces, Pastori deleitó a los espectadores de “El Hormiguero” cantando en directo “Cai”, canción que lanzó en 2000 y que sirve de himno y homenaje a la ciudad andaluza.

Pero no solo quiso lanzar un mensaje de cariño a su tierra, sino también a toda España: “Somos un país... el más bonito del mundo”, aseguró. Asimismo, aprovechó su visita virtual al programa de Antena 3 para explicarle a Motos que está trabajando en la composición de nuevas canciones: “Quiero hacer un disco alegre y que la gente cante”.