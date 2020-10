Dónde ver el último debate presidencial entre Biden y Trump

El debate final del ciclo de elecciones presidenciales de 2020 es hoy en Nashville, y la segunda reunión televisada a nivel nacional entre el presidente Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden comenzará a las 9 pm ET / 6 pm PT en la Universidad de Belmont.

La corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, Kristen Welker , moderará el debate, que se transmitirá simultáneamente en un total de 16 redes de transmisión y cable y estará disponible en varios servicios de transmisión y plataformas digitales. Al igual que el primer debate el 28 de septiembre en Cleveland, que atrajo a 73.1 millones de espectadores en las redes, el tercer total más alto de la historia, el debate de esta noche será de 90 minutos sin interrupción comercial, con el tema (elegido por Welker) en seis de 15 minutos. segmentos para incluir la lucha contra COVID-19, familias estadounidenses, raza en Estados Unidos, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo.

La Comisión de Debates Presidenciales, que organiza los procedimientos, ha modificado algunas de sus reglas para esta noche después de un primer encuentro rebelde entre los rivales políticos. En particular, se silenciará el micrófono del candidato que no responda la pregunta planteada durante el período asignado de dos minutos. Los micrófonos no se silenciarán durante las siguientes sesiones de discusión abierta.

Se suponía que habría un debate entre los candidatos el 15 de octubre, pero que se canceló después de que la comisión optó por un debate virtual tras el diagnóstico positivo de COVID-19 de Trump. Trump rechazó el formato virtual; eventualmente, ambos candidatos hicieron ayuntamientos separados esa noche en la televisión nacional. Si el evento de esta noche se materializa según lo planeado, será la primera vez desde 1996 (el presidente Bill Clinton contra Bob Dole) que solo ha habido dos debates electorales generales.

Aquí una guía para poder ver en televisión y online el debate:

A B C

George Stephanopoulos, presentador jefe de ABC News,dirigirá la cobertura desde la ciudad de Nueva York junto con el presentador de World News Tonight , David Muir, y la presentadora principal de ABC News Live, Linsey Davis. La emisión comienza a las 8 pm ET (Hora del este) con “Trump vs.Biden: El debate presidencial final: una edición especial del 20/20” .

CBS

La cobertura en vivo de CBS News en horario estelar comienza a las 9 pm ET, dirigida por la presentadora y editora gerente de CBS Evening News Norah O’Donnell de Washington, acompañada por Gayle King y John Dickerson.

CNN

Erin Burnett y Anderson Cooper inician la cobertura previa al debate a las 7 pm ET. A los 8 años, Cooper estará acompañado por Wolf Blitzer, Jake Tapper, Dana Bash y Abby Phillip, quienes también liderarán la cobertura posterior al debate.

C-SPAN

C-SPAN brindará cobertura a partir de las 9 pm ET en C-SPAN, C-SPAN Radio y C-SPAN.org, con teléfonos que se abrirán después del debate para las llamadas y reacciones de los espectadores.

Fox News / Fox Business News

La cobertura de Fox News Channel estará disponible en todas las plataformas de Fox News Media, incluidas Fox Business Network, Fox News Audio, Fox News International, Fox Nation y Fox News Digital.

NBC / MSNBC

La cobertura de NBC News comienza a las 8:30 pm ET con el presentador de NBC Nightly News , Lester Holt, y la copresentadora de Today y corresponsal legal en jefe de NBC News, Savannah Guthrie, presentando desde Nueva York y Meet the Press 'Chuck Todd y Andrea Mitchell presentando desde Washington, DC En MSNBC, la cobertura de la Decisión 2020 comienza a las 8 pm ET . El servicio de transmisión está disponible en vivo y bajo demanda en Peacock. Los espectadores también pueden transmitir el debate en vivo en Facebook, Twitter y YouTube.

PBS

PBS NewsHour transmitirá cobertura en vivo de 9 a 11 pm ET en estaciones de PBS en todo el país con la participación de la editora gerente Judy Woodruff y contribuciones de la corresponsal nacional senior Amna Nawaz, la corresponsal de la Casa Blanca Yamiche Alcindor, la corresponsal de Capitol Hill Lisa Desjardins y Amy Walter del Cook Political Report , entre otros. Nawaz se involucrará con un panel de votantes para discutir sus impresiones de cada debate.

Otros medios digitales incluyen Newsy, que comienza la cobertura a las 9 pm ET con el servicio de transmisión en Roku, FireTV, Vizio, AppleTV y Pluto TV. Hulu + Live TV, Fubo TV y Sling TV ofrecen pruebas gratuitas para nuevos usuarios.

En España el debate será ofrecido por La 1. Comenzará a las 3:00 de la madrugada. Media hora antes, a las 2:30 se emitirá un especial.