El presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, acusó este martes de “socialista” a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, quien le respondió calificándole de “mentiroso” que se comporta de manera “poco presidencial”.

Trump lanzó esa acusación al inicio del primer debate presidencial entre ambos, tras afirmar que su contrincante planeaba eliminar los seguros privados de salud en Estados Unidos porque “su partido quiere irse por la vía socialista”. “El problema que usted tiene es que quiere extinguir” los seguros privados, afirmó el mandatario estadounidense al comenzar el debate en Cleveland (Ohio), y tachó de “socialista” a Biden y a su partido. El exvicepresidente respondió tajante: “Yo soy el Partido Demócrata, los principios del partido (en estas elecciones) son los que yo aprobé”.

Los primeros minutos del debate transcurrieron de manera agria, con múltiples interrupciones de Trump tanto a Biden como al moderador, el periodista Chris Wallace. “El hecho es que todo lo que ha dicho hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para retar sus mentiras. Todo el mundo lo sabe, es un mentiroso”, subrayó Biden. “¿Puede callarse, hombre? Esto es tan poco presidencial”, espetó el candidato demócrata en otro momento a Trump, para después decirle: “Sigue cotorreando”.

Aunque el presidente interrumpía más a menudo a Biden, fue el candidato demócrata quien más ataques dirigió a su rival al comienzo del debate, cuando declaró directamente que Trump “no sabe de lo que habla”.

El primer bloque del debate se centró en el futuro del Tribunal Supremo, aunque la discusión se desvió rápidamente al tema de los seguros de salud porque la oposición demócrata teme que la nominación de Trump de una nueva jueza para esa corte derive en la derogación de la reforma sanitaria de 2010.

Trump acusa de corrupción al hijo de Biden

Por otro lado, Trump también aprovechó para acusar de corrupción al hijo del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ante lo que su rival perdió los papeles y le llamó “payaso”, aunque se disculpó de inmediato, en el debate entre ambos que tiene lugar este martes en Cleveland.

“¿Por qué el alcalde de Moscú, su mujer, le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?”, preguntó Trump, candidato republicano a la reelección, ante lo que Biden aseguró que eso es “mentira”. El mandatario agregó: “No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente mostrada”. Ante las acusaciones de Trump y sus múltiples interrupciones, Biden respondió: “Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme”.

Asimismo, el exvicepresidente señaló: “Esto no es sobre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense”. Y dirigiéndose a cámara zanjó que Trump “no quiere hablar de lo que necesitan” los estadounidenses.

Trump volvió a agitar las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate, cuando dijo que “fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor”, ante lo que Biden protestó “no es cierto”. El presidente continuó señalando que el hijo de Biden “hizo una fortuna en Ucrania, en China”.

Biden subrayó, por su parte, que su hijo “tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado”. “Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él”, afirmó. La discusión sobre Hunter Biden se acabó con la intervención del moderador, el periodista Chris Wallace, que solicitó poder hablar sobre otros asuntos de interés y avanzar en el debate.

Trump salió absuelto en febrero de un juicio político en el Senado, después de que se diera a conocer una queja de inteligencia sobre una conversación telefónica en julio de 2019 entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski. En esa llamada, el estadounidense le pidió al ucraniano que investigara los negocios de Hunter Biden en el país europeo, que trabajó para la compañía ucraniana Burisma, con vistas a perjudicar a su padre.

El republicano advierte de un “posible” fraude electoral

El presidente de EE UU advirtió también en el debate de un “posible fraude electoral” en las próximas elecciones y aseguró que cuenta con el Tribunal Supremo por si hay algún problema en el recuento de votos.

“Esto va a ser un fraude como nunca hayan visto”, auguró Trump, quien preguntado por el moderador dijo que posiblemente habrá que contar con el Tribunal Supremo, donde Trump quiere confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett antes de los comicios para cubrir la vacante dejada por la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.

Antes estas afirmaciones del presidente, el aspirante demócrata a la Casa Blanca respondió: “Tiene miedo de contar los votos”.

La mascarilla volvió a enfrentar a los dos candidatos

Trump tampoco se mordió la lengua para criticar a Biden por usar mascarilla para protegerse del Covid todo el tiempo. “Tengo mascarilla, tengo una aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una mascarilla. Puede estar hablando, a 200 pies (unos 60 metros) de distancia y lleva la mascarilla más grande que hayas podido ver”, dijo el candidato republicano a la reelección.

Biden, por su parte, defendió que las mascarillas “hacen una gran diferencia”. “Él (Trump) ha sido totalmente irresponsable en la forma en la que ha gestionado el distanciamiento social y la gente con mascarillas, básicamente animándoles a no hacerlo. De acuerdo entonces. Es un tonto”, sostuvo el exvicepresidente.

Dirigiéndose entonces a los espectadores, después de que Trump prometiese una vacuna contra el coronavirus en “semanas”, Biden dijo: “¿Creen por un momento lo que les está diciendo, a la luz de todas las mentiras que les ha dicho relacionadas con el coronavirus?”.

Asimismo, Biden aseguró que la gente morirá si Trump “no actúa de forma inteligente”. “Nunca uses la palabra ‘inteligente’ conmigo. Nunca uses esa palabra. Porque, ¿sabes qué? No hay nada inteligente en ti, Joe. En 47 años (en cargos públicos) no has hecho nada”, le respondió Trump, al acusar a su rival de graduarse con la nota “más baja o casi más baja de su clase”.

La pandemia, la gestión por parte de la Administración de Trump y la crisis económica derivada han sido algunos de los principales focos de la campaña de Biden, mientras que el presidente ha tratado de desviar el debate hacia otros temas. Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia con más de 7.188.000 casos confirmados y 205.966 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins

Este debate se trata de la primera vez en la que Trump y Biden se ven las caras desde que comenzó la campaña, lo que, sumado a la escasez de actos electorales presenciales debido a la pandemia, ha disparado la expectación. Ambos candidatos debaten desde sendos podios situados a una distancia superior a la habitual debido al Covid, no se han dado la mano -como es costumbre en este tipo de debates- y compiten ante un público limitado, de unas 80 o 90 personas, todas ellas sometidas previamente a test de coronavirus.