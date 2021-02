El primer bebé de ‘La Isla de las Tentaciones’: Lester y Patri anuncian que van a ser padres

Telecinco prometió que durante ‘El Debate de las Tentaciones’ de ayer se iba a desvelar un hecho que iba a afectar “al futuro de varios participantes de anteriores ediciones” y no defraudó. Al inicio del programa, Sandra Barneda dejó caer un pequeño avance: un test de embarazo con resultado positivo. ¿De quién sería?

Os damos una pista del bombazo 💥 ¿¡Cómo os quedáis!? 😱 #TentacionesDBT3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/mpozNViNlO — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 8, 2021

Los colaboradores especulaban si sería de Alessandro y Patricia, la única pareja que ha aguantado la tentación en las dos ediciones completas... o Rosito. “Mientras no sean Patri y Lester, me quedo tranquila, porque que se reproduzca esta gente me preocupa”, comentó Nagore Robles. Piensa mal y acertarás: Lester y Patri, concursantes de la segunda edición del programa, anunciaron que están esperando su primer hijo.

Tras numerosas idas y venidas en su relación, con la publicación de unas fotos íntimas de Patri por parte de Lester de por medio, la pareja afronta la paternidad apenas medio año después de terminar su aventura en ‘La Isla de las Tentaciones’. Surgió el amor entre ellos en República Dominicana y ahora van a ser los padres del primer bebé fruto del programa, lo que puede servir para consolidar una relación muy cuestionada por la audiencia y por la exnovia de Lester, Marta Peñate. La pareja reconoció que no era algo esperado: “Nos llevamos una sorpresa cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía”, comentó Lester.

Marta, la que fue la pareja de Lester hasta que lo sucedido en Villa Playa y Villa Montaña le abrió los ojos, no daba crédito. “Hasta que no vea al ginecólogo, no me lo creo”, comentó en pijama desde el apartamento de ‘Solos’, el nuevo reality de Mitele Plus. “Como son Pinocho y Pinocha, las cosas se las inventan”, dijo ya en el plató del debate. Finalmente, la canaria acabó dándoles la enhorabuena bailando “como una loca”, tal y como le reprochó Patri.