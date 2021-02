Jesulín y Chenoa, pareja de moda

Cuando crees que lo has visto todo, llega la televisión pública y te sorprende. Así será el nuevo programa que estrena hoy, esta noche para ser exactos, La 1 a partir de las 23:10 de la noche para devolver a la pantalla al torero Jesulín de Ubrique, que hacía tiempo que vivía apartado de los medios de comunicación, después de haber sido un auténtico torbellino para las masas del corazón. Con las aguas en calma, regresa el gaditano y lejos de su mujer, la no menos mediática María José Campanario, se deja acompañar por la cantante Chenoa, más acostumbrada a la gran pantalla como jurado de «Tu cara me suena». Serán una de las parejas, de moda, sin duda, por las que apuesta el nuevo formato televisivo que se estrena hoy «Dos parejas y un destino». Pero no estarán solos en este programa de viajes, entrevistas, «confidencias y sorpresas», como dice la propia casa.

Tres parejas más, las formadas por Pedro Delgado y la Terremoto de Alcorcón, Gonzalo Miró y Florentino Fernández, (los cuatro han pasado recientemente por las cocinas de «Masterchef celebrity») y la no menos sorprendente de Anne Igartiburu y María del Monte cierran el círculo. Además, cada semana se contará con la presencia de un anfitrión sorpresa, que será el encargado de organizar dos recorridos que nos darán a conocer distintas partes de España. Se organizarán dos rutas para las parejas del programa: una muy exclusiva para realizar con maletas, y una experiencia de aventuras más apta para mochileros.

Condiciones del concurso

En los primeros programas las parejas de viajeros serán Gonzalo Miró y Florentino, y Anne y María del Monte. Después, cogerán el testigo Jesulín y Chenoa, y La Terremoto y Pedro Delgado. Los cuatro protagonistas recibirán cada semana una carta anónima del anfitrión en la que les desvelará el destino que van a visitar y las instrucciones necesarias para realizar su viaje. Les especificará también las experiencias a las que se enfrentarán para que decidan si necesitarán maleta o mochila. El viaje durará dos días y, una vez finalizado, las dos parejas se reunirán en un punto clave de la ruta para descubrir al anfitrión sorpresa. Una vez resuelto el misterio, los cuatro viajeros podrán valorar su viaje y agradecer o reprochar al invitado la ruta que les ha organizado.

Entre los lugares que visitarán se encuentran parajes de Castilla-La Mancha, Cádiz, Pirineos o País Vasco. Y se tendrán que enfrentar a experiencias como dormir bajo las estrellas o alojarse en las entrañas de la tierra. Pepe Rodríguez, juez de ‘MasterChef’ y chef del restaurante El Bohío en Illescas, será el primero de los anfitriones. Comienza la fiesta.