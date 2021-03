El trono de George R. R. Martin en HBO: firma por cinco años

George R. R. Martin, creador de “Juego de Tronos” acaba de firmar un acuerdo de ocho ccifras con HBO según desvela “The Hollywood Reporter”. El autor habría firmado un contrato por cinco años con la plataforma para crear y producir ficción.

Según cuenta “THR”, el acuerdo incluye contenidos para HBO y HBO Max. La primera ya está preparando la serie “House of the Dragon”, que se desarrolla unos cientos de años antes de los eventos de “GJuego de Tronos” y cuenta la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil de Targaryen que se conoció como la “Danza de los dragones”. El programa actualmente tiene como objetivo estrenarse en 2022 y Martin es el co-creador y productor ejecutivo de la serie.

Pero durante las últimas semanas, ha ido conociéndose que se están planificando otros productos relacionados con el universo creado por George R. R. Martin. Entre ellos se encuentra una adaptación en serie de las novelas de Martin “Tales of Dunk and Egg”. Martin es productor ejecutivo de todos los programas y también es productor ejecutivo de las adaptaciones planeadas por HBO de “Who Fears Death” de Nnedi Okorafo y “Roadmarks” de Roger Zelazny, ambas en desarrollo en la cadena.