Una tertuliana de la televisión pública desea a los votantes de Ayuso «una enfermedad con diagnóstico tardío»

Si el miércoles era Carmen Calvo quien levantaba la polémica con unas declaraciones en las que comparaba a los votantes de Ayuso con el nazismo, lo que provocó las críticas de personalidades como Albert Rivera en Twitter, hoy ha sido una colaboradora de la televisión pública, Celia Blanco, la que ha vuelto a estallar la tensión.

La periodista especializada en sexología y que también colabora en El País, se despachó a gusto en su cuenta de Twitter, donde soltó: «¿Saben lo que deseo a todos los que votaron al PP en Madrid? Una buena enfermedad con diagnóstico tardío fruto de los recortes. A todos. Incluidos aquellos con los que tenga el más mínimo trato. Ojalá ser bruja».

Aunque la periodista borró el tuit rápidamente, luego quiso reafirmarse en la opinión que había manifestado: «Sí. Deseo que todos los que votan a la derecha sufran en sus carnes lo que han votado. Además, lo deseo de verdad. Me parece lo más justo. Están pidiendo mi cabeza en los sitios en los que trabajo. Cosa absurda. Realmente diría lo mismo que he dicho en todos ellos. Es mi deseo, no la certeza de lo que ocurrirá».

Celia Blanco, es colaboradora semanal en «La Hora de La1», programa que ya ha protagonizado polémicas en el pasado con otros tertulianos o colaboradores. Son ya varios los escándalos que salpican a la televisión pública, polémicas que siempre dañan a los votantes de la derecha o Instituciones como la Corona.