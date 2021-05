«LOL: si te ríes pierdes», la misión imposible del cómico

Santiago Segura y Amazon Prime Video se han propuesto reclutar a diez de los mejores cómicos de España, pero para una misión muy especial, que no es hacer reír sino no reírse. Bajo el título de «LOL, si te ríes pierdes», los diez concursantes (Mario Vaquerizo, Silvia Abril, El Monaguillo, Rossy de Palma, Arévalo, Edu Soto, David Fernández, Yolanda Ramos, Paco Collado y Carolina Noriega) por unas horas deberán mantenerse serios sin mostrar ni una simple mueca que se acerque a una sonrisa y mucho menos a una carcajada.

En un plató, que emula el salón de un «reality show», los participantes convivirán durante seis horas intentando provocar la risa de sus compañeros. A la primera risa que manifieste alguno de los concursantes Santiago Segura aparecerá en el salón mostrando una tarjeta amarilla, como en el fútbol. Al segundo aviso el jugador será expulsado de manera definitiva. El jugador que mejor aguante la risa ganará la oportunidad de donar 100.000€ a la causa que él o ella elija. Todos los capítulos de este formato que debuta en España se podrán ver a partir de este viernes en Amazon Prime Video, salvo el último episodio, que se emitirá una semana después para desvelar el ganador final de la primera edición de «LOL» España. El formato ya ha sido estrenado con mucho éxito en otros países como Italia, donde se ha convertido en el programa de no ficción más consumido de la historia de la plataforma.

Así los concursantes tirarán de sus mejores trucos y recursos para evitar el ataque de risa. «Algunos miramos hacia el suelo, otros beben agua, otros se muerden el labio», reconocen los concursantes. Pero para muchos lo más complicado es «no reírse de tus propios chistes», asegura Arévalo después de hacerlo durante décadas. Santiago Segura y sus 50 cámaras les tendrán vigilados a todos.

En la propia presentación han reconocido que nada más comenzar el experimento tuvieron que cortar para volver a empezar. «Estaban todos riéndose, parecía como si nadie hubiese entendido la prueba». Yolanda Ramos no se le ha ocurrido otra metáfora para explicar el comportamiento de los concursantes que diciendo que «reírse es como tirarse un pedo, no lo puedes controlar», a lo que Santiago Segura, muy despierto le ha contestado diciendo, que «algunos sí lo controlamos».

En la rueda de prensa se ha podido vivir el ambiente que se respiró en el plató durante esas frenéticas seis horas, los diez eran víctimas de constantes bromas entre ellos y nadie estaba a salvo. «Se podría hacer otro programa solo con el material que no han seleccionado», apuntaba Edu Soto.