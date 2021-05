Así es el tráiler del reencuentro: “Friends: The Reunion”

Ya no solo vemos la espalda de los seis amigos más famosos de la televisión, si no que podemos observarlos, disfrutarlos y escucharlos en el primer tráiler que ha lanzado HBO Max, la plataforma responsable de “Friends: The Reunion”, que se estrena el próximo 27 de mayo.

Y están todos los que son y son todos los que están: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, de vuelta en el estudio de la Warner en Burbank para celebrar una reunión muy especial que hará la delicia de los fans.

Pero habrá más, veremos el piso de Rachel y Mónica, o el de Mónica o Phoebe, o el de Chandler y Joey, o lo que sea. Y habrá apariciones estelares ya listadas: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael. Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

Pero no es un capítulo al uso, aunque veremos momentos memorables como el juego de las preguntas o el despliegue de los sofás de los chicos en su piso, si no que recordarán junto a James Corden momentos icónicos de la serie que nos hizo felices durante 10 temporadas. Habrá que esperar puesto que en España no existe HBO Max y no se sabe qué plataforma podrá traernos de vuelta a nuestros mejores amigos.