Netflix lanza el tráiler de la quinta temporada de “La casa de papel”

Todo salta por los aires. Esa es la sensación que deja el tráiler de la quinta y última temporada del éxito de Netflix “La casa de papel”. Si a lo largo de este mes los diversos protagonistas han ido despidiéndose del público y de sus personajes en sus propias redes sociales, ahora la plataforma ha dado las primeras imágenes de los últimos capítulos y aprovecha para marcar las fechas en el calendario para el estreno de sus dos partes.

Los fichajes de Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado y José Manuel Seda, unidos al resto de atracadores más famosos del mundo Tokio (Úrsula Corberó), Denver (Jaime Lorente), Berlín (Pedro Alonso), Río (Miguel Herrán), Raquel (Itziar Ituño) y Mónica (Esther Acebo), entre otros, son de los pocos datos que se conocen de esta entrega. Según su guionista, Álex Pina, se verá cómo se dividen los seguidores de El Profesor y califica la temporada como “épica”. Hemos pasado casi un año pensando en cómo romper la banda. Cómo poner al protagonista contra las cuerdas. Cómo meterse en situaciones que son irreversibles para muchos personajes. La guerra alcanza sus niveles más extremos y salvajes, pero también es la temporada más épica y emocionante”, aclaró.

“Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen. Decidimos trabajar en un género bélico extremo y colocar a La Banda contra las cuerdas. En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida.” ha comentado Álex Pina, creador de la serie

En las imágenes una bota acaba con una máscara de Dalí y Tokio narra con voz en off que “los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. No tiene marcha atrás” mientras los personajes se derrumban o intentan repeler un ataque armado contra ellos. Y volvemos a ver algunos rostros que ya habíamos olvidado. Al final, una imagen de todos los atracadores espalda contra espalda mientras todo salta por los aires.

En letras sobreimpresionadas, las fechas: Volumen 1, 3 de septiembre y volumen 2, 3 de diciembre. Sinopsis oficial de La casa de papel Parte 5: La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra.