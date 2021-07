Juanjo Cardenal, “la voz” de “Saber y Ganar”: “Ya no daba más”

La voz de Juanjo Cardenal que todas las tardes llegaba hasta nuestros hogares como “El invisible” del concurso más veterano de la televisión española, “Saber y Ganar”, dará paso a su relevo el próximo 23 de agosto. El veterano locutor ha confesado que tras hacer el trabajo lo mejor que ha podido, llega su jubilación “por imperativo legal” y ha dado paso a su sustituta que no es otra que la también veterana Elisenda Roca.

Juanjo nunca ha dejado su micrófono nada más que por causas de fuerza mayor, y esta, la tercera vez que lo hace desde hace 24 años será la última. Según confiesa Cardenal ahora se le abre un mundo lleno de posibilidades con muchas cosas que hacer, como por ejemplo, “aprender algo de inglés, porque no tengo ni idea”. Entre sus expectativas “si consigo el primer curso de inglés en dos o tres años, seré un hombre afortunado”.

Su pasión por la pintura le ha dejado “muchas cosas que hacer. Tengo casi una docena de cuadros a medio hacer, que los tengo que ir terminando”. Y en su conocida afición por los libros le quedan “un montón de libros que me están esperando”. En el terreno familiar, confiesa que sus nietos “ansiosos porque los llame para irnos a tomar unos helados, etc, etc, etc” y confiesa con sorna que “me va a faltar tiempo”.

“Coño Juanjo, qué bien”

Juanjo Cardenal también ha querido reconocer esos momentos “gratificantes cuando un concursante llega a la cima”, como aquellos que más le gustan: los de “compartir la alegría de los concursantes que no un momento personal mío”. Aunque si que reconoce que cuando recita un poema, “me gusta como yo lo recito y digo: “coño Juanjo, que bien”.

Recupera también que hay momentos “que no son malos, pero son no tan buenos, porque en las grabaciones hay nervios” y remata con que “lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”.

Lo que si ha tenido son palabras para la persona que le sustituya que ya sabemos que será Elisenda Roca: “Le pediría que haga algo parecido a lo que he hecho yo y no me ha ido mal, que ha sido poner todo mi cariño y todo mi esfuerzo en ese trabajo concreto”. A Cardenal “no me ha preocupado nunca si este plano se toma así o asá, me preocupa que se oiga bien sobre todo cuando el micrófono es el mío; pero a mi me interesa mi trabajo y he intentado siempre hacer mi trabajo lo mejor posible”. Modestamente reconoce que “habrá salido mejor o peor, pero yo ya no daba más, he dado todo mi corazón en ese trabajo”.

Juan José Cardenal nació en Madrid pero se crio en Cataluña y su interés por el teatro le llevó a aprticipar en varias obras, pero pronto lo abandonó. Estudió Filosofía Pura y Arte Dramático y ha trabajado en radio y televisión siendo presentador, guionista y productor con programas como “Musicmots” y “Cerca de las estrellas”. En los años 80 debutó en TVE como la voz de “Sí lo sé no vengo” en donde conoció a Jordi Hurtado.