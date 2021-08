Kiko Matamoros estalla y cuenta la brutal agresión del padre de Javier Tudela a su hija Ana

Kiko Matamoros se ha visto envuelto en una tremenda polémica a raíz de unas desafortunadas declaraciones que hizo sobre su hija Ana durante una de sus intervenciones en ‘Sálvame’. El tertuliano estaba molesto porque la joven, con quien no se dirige la palabra desde hace meses, había pasado un día de playa a bordo del yate del exmarido de Makoke, Javier Tudela padre, una compañía que a él no le parece adecuada. Su compañera Belén Esteban le hizo ver que, a lo mejor, su benjamina no esperaba que se molestara tanto, a lo que el colaborador espetó: “¿Qué es, retrasada mental?”.

Sus palabras no sentaron nada bien a Makoke, que acusó a Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’ de insultar a la hija que tienen en común. Ahora, el tertuliano se ha defendido asegurando que su intención nunca fue agredir verbalmente a Ana Matamoros, sino todo lo contrario: “Digo precisamente que ella no es retrasada, que sabe perfectamente lo que me puede molestar”, ha explicado durante una conexión en directo con el programa ‘Socialité'.

Además, el que fuera representante de Carmina Ordóñez ha explicado también por qué le molesta tanto que su hija Ana pase el día con el padre de su hermano Javier Tudela. Al parecer, y según el testimonio de Kiko Matamoros, el exmarido de Makoke la agredió brutalmente cuando esta estaba embarazada de la joven influencer. “Mi hija sufre una agresión cuando está en el vientre materno, cuando está Makoke embarazada de cuatro meses. El padre de Javier Tudela le aplasta el vientre con la puerta de un coche. Esos hechos han sido juzgados y condenados, entre otros, con seis meses de cárcel, aplicando la anterior ley, que no existía la ley contra la violencia de género”, ha revelado el tertuliano de ‘Sálvame’.

De este modo, Kiko Matamoros deja claro “cuáles son mis sentimientos” y recalca que no tiene problema con que Ana “se suba en un barco”, sino que lo que le afecta profundamente “es que me hija se suba en el barco de ese señor”. De hecho, el novio de Marta López asegura que intentó hacer ver a la joven el motivo de su disgusto, pero al parecer esta desatendió sus quejas.

El origen de todo

“Le escribí muy correctamente y le dije: ‘Hija, yo no sé si lo sabes, pero llevamos 20 años peleando en los juzgados. Tu madre ha tenido muchísimos problemas con este señor. Pasó esto en su día, a mí me molesta muchísimo y me duele muchísimo verte ahí'. Le pedí por favor que no lo volviera a hacer, ya los tres meses lo volvió a hacer. Ella me dijo que no pasa nada, que era el barco del padre de su hermano”, ha declarado Kiko Matamoros en el programa de María Patiño.

Kiko Matamoros y su hija Ana Matamoros en una imagen de archivo

Parece que aquí se encuentra el origen de la mala relación entre Kiko y Ana Matamoros. Recientemente, la joven ha celebrado su cumpleaños y el colaborador ha confesado abiertamente que no la ha felicitado, y ha aprovechado para lanzar un reproche a la joven: “Cuando yo estuve ingresado, tampoco recibí ningún mensaje”. ¿Serán capaces alguna vez de reconducir su relación paternofilial?