Descubrimos el nuevo trabajo de Kiko Matamoros fuera de Sálvame: hablamos con él

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores de Telecinco que más presencia tiene en los programas de la candena. ‘Sálvame’, ‘Viva la vida’ o los diferentes debates de realities de la cadena son ya como su segunda casa y no hay día en el que no le veamos participar en alguno de los formatos mencionados. Trabajador a más no poder, el colaborador ha decidido seguir probando suerte en otro tipo de periodismo, que además maneja a la perfección: el periodismo deportivo.

Kiko Matamoros en su debut en 'El desmarque' de Cuatro

Este martes por la noche el programa de Cuatro ‘El desmarque’, emitido justo después del programa de Supervivientes ‘Tierra de Nadie’, sorprendía con la aparición de Matamoros entre su elenco de colaboradores. Luis García, el encargado de moderar la tertulia, le daba paso para valorar los últimos acontecimientos deportivos, relacionados, en parte, con la polémica vacuna de los miembros de la Selección Española de Fútbol. Kiko demostró, de nuevo, sus conocimientos sobre el ámbito deportivo, ya que no es, ni mucho menos, la primera vez que participa en este tipo de debates.

La Razón se ha puesto en contacto con el protagonista y este ha asegurado que para él esto “es vocacional”. Al preguntarle si esta repentina aparición ha sido puntual Matamoros ha deslizado que “volverá a colaborar en más ocasiones”. No es ninguna novedad afirmar que el hermano de Coto Matamoros es un adicto al mundo deportivo y a todo lo que pasa dentro de él. Entre 2014 y 2016 ya trabajó como tertuliano en programas como ‘Tiki-Taka’ o ‘Punto Pelota’, donde ya se pudo ver su gran pasión por el deporte rey y también por el Real Madrid Club de Fútbol.

Kiko Matamoros y Carlota Corredera en Sálvame

Todo esto sucede a la par de uno de sus peores momentos en Sálvame. El pasado viernes Matamoros tuvo que abandonar el plató de Telecinco por una subida de tensión tras una acalorada discusión con Carlota Corredera. Eso sí, desde ‘Viva la vida’ Kiko quiso ‘exculpar’ a la presentadora gallega de lo sucedido ese fatídico viernes: ““Déjame decirle una cosa a la audiencia porque leí de todo... Tú no tienes ninguna responsabilidad, es decir, que se trata de un problema físico mío”, afirmó el protagonista.