Kiko Matamoros lo cuenta TODO: así se encuentra Antonio David Flores tras ‘el huracán Carrasco’

La tarde de este domingo se tornaba tranquila en ‘Viva la vida’ cuando Kiko Matamoros soltaba una bomba en el plató de Telecinco: ”Antonio David está triturado, confundido y hundido”, ha comenzado diciendo. Matamoros ha hablado con un amigo íntimo del excolaborador de Sálvame y ha deslizado que “empieza a dudar de sí mismo, de la forma en que ha hecho las cosas y si podría o no haberlas hecho mejor para no hacer daño a sus hijos”.

Según Matamoros, Antonio David Flores habría hecho autocrítica sobre sus actos con respecto a sus hijos después d haber visionado todo durante estos meses, y reconoce, por lo tanto, no haber hecho las cosas del todo bien con sus dos hijos mayores, David y Rocío Flores. “Les ha pedido perdón y ellos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien, pero que sus hijos siempre van a estar ahí”, concluye el ex de Makoke.

Kiko Matamoros en el plató de 'Viva la vida'

Antonio David lleva meses apartado de los focos, y no solo por su despido en Mediaset. Ha decidido desaparecer del panorama mediático y son contadas las ocasiones en las que se ha querido manifestar públicamente para conceder algún tipo de declaración. Ahora mismo está centrado en recabar toda la información para hablar donde tiene que hacerlo: en los juzgados. Sus hijos y su mujer son su principal prioridad y es por eso que, de ser ciertas las palabras de Matamoros, el ex guardia civil habría dado un paso al frente con los jóvenes, pero no, como ya se insinúa, con todo lo que atañe a Rocío Carrasco. En este ámbito, Antonio David se mantiene firme con su verdad, ya que la de Rocío Carrasco no es la única, y de eso da fe este periódico.

A la espera de que se celebre la vista por la demanda que interpuso Antonio David a La fábrica de la tele por “despido improcedente”, que tendrá lugar el próximo mes de julio, Antonio David y la familia Flores-Moreno se han visto expuestos al linchamiento de casi todo un país, llegando hasta el punto de colgar carteles en Málaga con su foto y la palabra “maltratador” o de que, por ejemplo, la presentadora Carlota Corredera dejase entrever una cierta similitud entre su caso y el del padre de las niñas de Tenerife. ¿Está bien lapidar y destrozar a una parte con el fin de ensalzar a la otra? ¿Se debe permitir todo? Juzguen ustedes.