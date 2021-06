EXCLUSIVA: Kiko Matamoros demandará a Makoke por “calumnias y derecho al honor”

Kiko Matamoros ha sorprendido este lunes con un mensaje público en sus redes sociales que no ha dejado indiferente a nadie. El colaborador de Sálvame ha dado un golpe sobre la mesa y ha decidido demandar a su ex mujer, Makoke Giaever, por “calumnias y derecho al honor”, tal y como ha desvelado el protagonista a ‘La Razón’. Todo ello a raíz de una supuesta afirmación de la colaboradora que tuvo lugar el pasado mes de diciembre durante la emisión del programa ‘Viva la Vida’, donde aseguraba que el padre de su hija Anita Matamoros “tenía una deuda de 1,2 millones de euros con el fisco”.

Este lunes, la Agencia Tributaria ha hecho pública la lista de deudores de 2021, que incluye a 3.869 deudores de más de un millón de euros con Hacienda a 31 de diciembre de 2020. Kiko Matamoros no aparece en esta lista desde hace tres años, por lo que la versión de Makoke caería por su propio peso.

“Vaya por dios! Resulta que por tercer año consecutivo no figuro en la lista de principales deudores de Hacienda. No obstante, se me sigue acosando públicamente con el tema, llegando a exhibir supuestos documentos oficiales en el programa VLV, el pasado mes de diciembre, afirmando que tenía una deuda de más de 1.200.000€ con el fisco. Es el momento de reclamar judicialmente mis derechos”, ha escrito el colaborador de Sálvame junto a la imagen. Sin temblarle el puso, ha decidido dar un paso más allá y llevar a los tribunales a la que fuese su pareja durante casi dos décadas.