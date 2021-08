Los rumores apuntan a que Jennifer Aniston y David Schwimmer están juntos después del reencuentro de “Friends”

Pues parece que si se estaban dando un descanso, pero de los que duran más de 20 años. Ross y Rachel, los eternos enamorados de la sitcom “Friends”, interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer, respectivamente, podrían estar calibrando comenzar una historia juntos, según apunta la revista “Closer”, que aporta datos sobre los encuentros y detalles que han tenido desde que el pasado 27 de mayo volviera a reunirse todo el elenco de la serie en HBO Max para “The Reunion”.

Durante el programa que presentó James Corden, los dos actores fueron preguntados por una de las tramas más antiguas y preferidas por los espectadores sobre la historia de amor, desamor, ahora sí y ahora no, que habían tenido los dos personajes, Rachel Green, interpretada por Aniston y Ross Geller, de la mano de Schwimmer. Y en ese momento ambos actores soltaron la bomba, “si que se estaban tomando un descanso”, pero además, revelaron que secretamente habían albergado sentimientos el uno por el otro en la vida real, que habían tenido que “canalizar” a través de sus personajes. Ross y Rachel, ya que siempre estaban en otras relaciones fuera de la pantalla que les impedía empezar cualquier tipo de relación entre ellos.

Tras la grabación de el evento especial que reunió de nuevo a todo el elenco y algunos extras y cameos de famosos, algunas fuentes señalan a que ambos actores se han estado viendo más que de costumbre, todo lo que les deja sus nuevos proyectos televisivos. Una fuente que señala “Closer” asegura que “después del reencuentro, quedó claro que recordar el pasado había despertado sentimientos en ambos y que la química que siempre habían tenido que enterrar seguía ahí. Comenzaron a enviar mensajes de texto inmediatamente después de la filmación y, el mes pasado, David voló desde su casa en Nueva York para ver a Jen en Los Ángeles”.

Estas mismas personas que conocen a ambos aseguran que han pasado “tiempo de calidad juntos, charlando y riendo” y han dado detalles como que David “ha pasado tiempo en casa de Jen, donde cocina cenas por las noches”. También se les ha podido ver disfrutando de una botella de vino, “inmersos en una conversación, mientras caminaban por uno de los viñedos favoritos de Jen en Santa Bárbara, donde estaba claro que había mucha química entre ellos “. Así contado parece el relato de una comedia romántica, pero también de una amistad recuperada.

“La semana pasada, la pareja aparentemente coqueteó entre sí en línea mientras promocionaban merchandising para el programa”, sigue explicando la publicación en línea y pone de ejemplo que en su instantánea de Instagram, David posó con una camiseta de “langostas” con una silueta impresa de sus personajes y etiquetando a Jen. A cambio, subtituló su publicación, “Para que conste ... no estábamos TAN en un descanso”, en referencia a su romance en la pantalla.

La vida de ambos es suficientemente complicada, aunque no se descarta nada. El actor de 54 años, que comparte a su hija de 10 años, Cleo, con su ex esposa británica, Zoë Buckman. Por parte de Aniston, un año después de que terminara la comedia en 2004, su matrimonio de cinco años con Brad Pitt terminó en medio de su rumoreado romance con Angelina Jolie, con quien ahora está envuelto en su divorcio. Después del segundo divorcio de Jen de Justin Theroux en 2018, los algunos soñaron con que Jennifer y Brad volvieran a estar juntos, pero ambos aclararon que tan solo eran “Buenos amigos”.

Así que tendremos que esperar alguna indiscreción por parte de la pareja para comprobar si los rumores son ciertos, o solo se trata de otro reencuentro, pero uno personal entre dos personas que no se amaron porque no pudieron, aunque si fingieron hacerlo en pantalla...., ¿o no tanto?