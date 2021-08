Javier Nart abandona “Todo es mentira” abroncado por Marta Flich

La semana pasada, Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlamento de Baleares y diputada de Unidas Podemos, denunció en redes sociales haber sufrido un acoso por parte de un hombre que la persiguió mientras recorría el Camino de Santiago y vió mientras se masturbaba. Además, quiso hacer patente la poca sensibilidad de la operadora de Emergencias 112, cuando al llamar para denunciar recibió como contestación una reprimenda telefónica “por transitar a solas” por lugares poco frecuentados. El tema, sacado a colación en el programa “Todo es mentira” de la sobremesa, ha causado una bronca entre la presentadora, Marta Flich, y el colaborador Javier Nart, que ha terminado por abandonar el plató.

En un momento de la tertulia de colaboradores de “Todo es mentira”, Carolina Bescansa tomó la palabra para objetar que “se cuestione tu libertad para ir por donde te dé la gana y a la hora a la que te dé la gana sin ser agredida”, algo que calificó de “intolerable”. En ese momento Javier Nart tomó la palabra para compartir una experiencia personal. “Yo hace unos años sufrí un intento de atraco en Bruselas por meterme por un callejón oscuro que era el camino más corto para ir a mi casa... Y también tengo derecho a la seguridad”, explicó

Marta Flich atónita con la comparación, quiso intervenir recordándole al colaborador que “esto no es un atraco es una agresión sexual. A ti no te atracan por ser hombre, a nosotras si nos acosan por ser mujeres”. Nart quiso contestar y cuestionó si “vamos a tener que poner un guardia civil cada 500 metros”. “No”, respondió muy seca Flich que continuaba diciendo “vamos a tener que cambiar la educación para educar a las personas en feminismo para que se nos respete y haya una igualdad absoluta. ¡Es que ya está bien! ¡Es que se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta!”

El debate siguió subiendo de tono mientras Nart expuso si “parece ser que hay dos seguridades: una para mujeres y otra para seres humanos”. Con intención de zanjar el tema, la presentadora le espetó que se equivocaba y que la demostración venía de “las estadísticas y las denuncias” que “lo dicen bien claro... ¡Fin!”. Además añadió cortante que no le iba a permitir seguir con aquella discusión al eurodiputado porque “es mentira!”. Nart, lejos de cambiar de tema, insistió ya en el terreno personal si “sólo se podía hablar a gusto de la presentadora”.

Después de volver de la publicidad, la presentadora tuvo que dar explicaciones sobre la ausencia del colaborador: “Javier Nart ha decidido irse” y añadió que aunque “respetamos su decisión”, aseveró que “en este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y que te asesinen por ser mujer. No se puede negar la violencia machista”.

Los usuarios de las redes sociales se posicionaron a favor y en contra de Nart y Flich exponiendo en cada caso sus razones. En el caso de Rubén Sánchez, defendía como Flich, ha puesto “en su sitio a Javier Nart, que pretendía comparar una agresión sexual con un intento de atraco”. Por otro lado Hermann Terstch que denunciaba haber sufrido también los ataques de la presentadora: “Javier Nart es además de muchas otras cosas una buena persona y un hombre decente. Es ilógico que trate con gentuza como Marta Flich cuando no lo necesita.. Javier Nart se va de plató tras un fuerte enfrentamiento con Marta Flich”.