Así es la nueva serie coreana de Netflix que amenaza el liderazgo de “El juego del calamar”

Está claro que “El juego del calamar” trae cola coreana. Mucho tiene que ver con la inversión que ha hecho Netflix, no sólo en esta serie dirigida por Hwang Dong-hyuk, sino con el dinero que ha puesto para seguir ofreciendo a sus suscriptores series de este país (más de 500 millones de dólares) que han conseguido encumbrar a la ficción que tantas polémicas y noticias ha generado incluso antes de convertirse en la serie más vista de la plataforma de la “N” roja.

Pero el trono de la ficción en las plataformas cambia constantemente y a un ritmo vertiginoso y lo que hoy es un éxito “relativo”, por el sistema de audiencias utilizado por Netflix, mañana puede ser desbancado la semana siguiente por el próximo estreno. Y el caso de “El juego del calamar” no está exento de decenas de títulos que podrían quitarle el protagonismo una vez acabo del furor y antes de la llegada de una más que posible segunda temporada.

Por eso muchos medios apuntan a que el sustituto natural del éxito de la ficción coreana vendría de la mano de una hermana patria y se trataría de “Rumbo al infierno” (Hellbound), una serie coreana que se estrenará el próximo 19 de noviembre y que tiene varios elementos que podrían ser clave para su despunte y éxito inmediato.

La trama de “Hellbound” es siniestra: en un mundo distópico (cómo no), las personas saben de antemano cuándo les va a llegar la hora de su muerte con toda precisión. Pero este trámite vital viene acompañado por la visita terrorífica de unos seres sobrenaturales que aparecen y con mucha violencia y alguna persecución acaban llevando a su víctima al infierno.

En el tráiler de la serie se puede ver y ori la descripción de lo que sucede: “Primero, un ángel aparece con una profecía. El ángel dice el nombre del destinatario. Luego les dicen cuándo van a morir y que están obligados a ir al infierno. Cuando la hora llega, los ejecutores del Infierno cumplen con la profecía”. Pero siempre hay alguien disconforme con su destino y en este caso algunas personas investigan a un tipo de secta religiosa que en consonancia con lo que ocurre consideran a los monstruos y a lo que hacen cómo “justicia divina”.

El éxito no sólo está asegurado por la factura, si no que la firma tras la ficción es la de Yeon Sang-ho, el director de ‘Train to Busan’, uno de los éxitos cinematográficos de terror de los últimos años. La primera temporada cuenta con 6 episodios, y está protagonizada por Ah-In Yoo, Hyun-joo Kim, Jeong Min Park y Won Jin-ah.

Respaldo del manga

La serie está basada en el webcómic «The Hellbound» (Yeon Sang‑ho, Choi Gyu‑seok), que recibió una calificación de 9.77 entre los lectores, que lo elogiaron como «el más impactante en la historia de los webcómics». El director Yeon Sang‑ho, quien ha construido un universo único y exclusivo que abarca varios reinos, y Choi Gyu‑seok, conocido por su impresionante perspicacia para percibir la realidad y la narración como escritor de Songgot, colaborarán para presentar un mundo sin precedentes.

La atrapante serie continúa recibiendo mucho cariño e interés a nivel mundial, y ya recibió invitaciones oficiales al 46.º Festival Internacional de Cine de Toronto, al 26.º Festival Internacional de Cine de Busan y al 65.º Festival de Cine de Londres del Instituto de Cine Británico de 2021.