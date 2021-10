Morgane, guantes de goma para la escena del crimen

Está acostumbrada a llevar guantes y a moverse entre suciedad y limpieza a partes iguales, pero su ropa la delata. Caótica, temperamental, inmanejable y la única capaz de resolver cualquier crimen, así es Morgane Alvaro, interpretada por Audrey Fleurot, la empleada de la limpieza de una comisaría de Lille que protagoniza de «ACI: Alta Capacidad Intelectual», la serie de éxito franco-belga creada por la cadena TF1 y que hoy estrena Antena 3 en exclusiva en «prime time» (22:45).

Y de un día para otro, y gracias a un coeficiente intelectual por encima de 160 y con una vida harto complicada («38 años, soltera, una hipoteca, tres préstamos, con tres hijos de dos padres diferentes y 489 días desde mi último frotis», según sus propias palabras), Morgane recibe la oferta de trabajar como asesora de la policía jurídica donde podrá poner a prueba sus dotes resolutivas gracias a su facultad de pensar y analizar rápidamente cualquier pista. Para acompañarla y controlar su temperamento estará el veterano comandante Karadec (Mehdi Nebbou). El éxito de la serie radica en la mezcla del clásico género: la sencillez de los misterios con protagonistas amables y que rápidamente empatizan con el espectador. Así lo demuestran las audiencias conseguidas que han convertido a «ACI» en el fenómeno de la temporada con más de 10 millones de espectadores de media en TF1, la tercera serie francesa más vista en los últimos 30 años, desde la creación en 1989 de la medición de audiencia moderna. Además, ha obtenido más de 4,4 millones de seguidores en Italia.

«Boca ruidosa»

En algunos capítulos la serie alcanzó cuotas de pantalla cercanas al 50% y casi toda la culpa la tiene el éxito de Audrey Fleurot en un papel que le viene como un guante. «Me gustó la idea de representar a una Francia que encuentro poco presente en la televisión. Nunca había tenido la oportunidad de interpretar este tipo de papel cuando al final, ¡quizás es el que más siento! A menudo he interpretado a mujeres burguesas. Me divirtió mucho, pero vengo de un entorno más popular. La “boca ruidosa” de Morgane y su lado extravagante me hablaron. Lo vi como una oportunidad para hacer de payaso», explicó la actriz a la cadena francesa en una entrevista reciente. Completan el reparto Marie Denarnaud como Céline Hazan , Rufus como Henri, Bruno Sanches como Gilles Vandraud y Bérangère McNeese como Daphné Forestier, entre otros.

Antena 3 emite hoy los dos primeros capítulos, «Viento del oeste», en el que Morgane desvela sus capacidades ayudando en la investigación de Antoine Levasseur y la desaparición de su esposa, Jeanne, y «Costumbre malgache», en donde ayuda a dilucidar el asesinato de Benjamin Winkler mientras pacta con la jefatura su implicación como asesora a que la ayuden con la resolución de la desaparición de su primer amor Romain y a la reapertura del caso. La ficción ha sido creada por Nicolas Jean, Alice Chegaray-Breugnot y Stéphane Carrié y está dirigida por Vincent Jamain y Laurent Tuel, entre otros realizadores. «ACI: Alta Capacidad Intelectual» es una coproducción de Itinerary Productions, Septembre Productions, TF1, Pictanovo, Be-Films y RTBF.