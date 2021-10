Carme Chaparro se «parte» la rodilla justo antes de entrar en directo

El nuevo espacio de Cuatro copresentado por Miguel Lago y Antonio Castelo, «Los Teloneros» sigue trayendo sorpresas. La tercera conductora del programa, Carme Chaparro ha aparecido hoy con muletas y ha querido explicar el motivo a la audiencia.

Miguel Lago, conocido humorista, no ha podido evitar hacer un comentario jocoso nada más comenzar el programa, cuando llegaba la primera intervención de su compañera: “Carme, perdona que te corte, tenemos una última hora: Una importante periodista de esta casa se ha partido la rodilla y, aún así, está haciendo el programa en directo”.

Carme Chaparro arranca el programa con muletas#LosTeloneros22O

https://t.co/PQbiYA9KvE — Los teloneros (@lostelonerostv) October 22, 2021

Aunque la vergüenza la ha abordado en un primer momento, luego Carme ha reunido fuerzas para demostrar que lo que afirmaba Lago era cierto, enseñando su rodilla vendada.

El movimiento no lo ha hecho precisamente con habilidad felina y ha intentado tranquilizar a su familia. “Pero ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla”, ha lamentado la famosa periodista, dando a entender que la lesión había ocurrido minutos o pocas horas antes de que comenzara el programa, que se emite en directo: “Mamá, estoy bien. Ahora me voy al hospital”, ha aclarado la periodista.