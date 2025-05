Kevin Costner se sincera tras su salida de 'Yellowstone': "Deberíamos estar en prisión"

El fenómeno global de 'Yellowstone', la serie western protagonizada por Kevin Costner, continúa expandiendo su alcance. Considerada un caso único en la era del streaming, esta producción ha ganado popularidad a nivel mundial sin formar parte de una plataforma dominante y con una distribución limitada. Ahora con su incorporación al catálogo de Netflix, la ficción sigue sumando nuevos fanáticos que se preguntan qué hubiera pasado si el actor de 70 años no se hubiese marchado, alejado por culpa de la saga Horizon en el cine, y se hubiese centrado en continuar la historia de su personaje John Dutton.

Jamás se olvidará de John Dutton

Kevin Costner ha roto su silencio tras el final de 'Yellowstone' en 2024, abordando con franqueza su controvertida salida de la serie. En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor reflexionó sobre el tono y la evolución del drama creado por Taylor Sheridan: “Es el mundo de los ranchos en la actualidad. Yellowstone logró capturar eso de una forma realmente bonita. Quiero decir, es un poco una telenovela”. En un comentario cargado de ironía, Costner añadió que, teniendo en cuenta las tramas de asesinatos, conspiraciones y venganzas familiares, “de hecho, todos deberíamos estar en prisión”. Aunque se ha mostrado crítico en algunos momentos, el intérprete también ha dejado claro el cariño que conserva hacia el proyecto. “Amé la serie. Me gustó la gente del set. Me gustó de qué trataba. Amo ese mundo”, declaró a People en 2024, reconociendo el impacto que tuvo en su carrera y en la televisión contemporánea.

No obstante, la relación de Costner con 'Yellowstone' no terminó sin tensiones. Su salida fue vista por muchos fans como el punto de inflexión que debilitó la serie en su tramo final, lo que generó especulaciones y reproches hacia el actor. Él mismo ha expresado sentirse injustamente responsabilizado por el rumbo que tomó la producción. En 2023, incluso anunció su intención de reclamar en los tribunales una deuda de 12 millones de dólares correspondiente a la segunda mitad de la quinta temporada. Aunque no se ha confirmado si la demanda continuará, la posibilidad de que Costner retome su papel como John Dutton parece muy remota, en parte por el distanciamiento con el equipo de producción y por sus actuales compromisos, como la docuserie 'The West' y su ambiciosa saga de película 'Horizon'.