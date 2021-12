El pasado de Rayden: de ganar a Arkano a aspirante para Eurovisión

Pocos no lo recuerden pero, nel melancólico y transparente artista que hoy conocemos como Rayden, hace unos años dejaba sus primeras huellas en el mundo del freestyle. Cuando las batallas de gallos todavía no eran tan virales y sus participantes no concursaban en Masterchef, en 2006 Rayden ya se subía a un escenario para batirse contra otros improvisadores, como el ahora popular Arkano.

Sin embargo, como muchos otros, como Walls, Duki o Paulo Londra, Rayden también utilizó el trampolín patrocinado por Red Bull para impulsar su carrera musical en solitario. Después de que en 2006, 2007 y 2009 (cruzándose con Arkano) alcanzara la Final Internacional organizada por la bebida energética, el MC dejaría de competir, dejando verse solo en alguna exhibición o cumpliendo con la faceta de juez. Pero a pesar de su breve trayectoria, muchos le encuadran entre aquella primera generación de pioneros que dieron a conocer las batallas a la comunidad hispano hablante, después de que Eminem lo hiciese con la anglosajona, a través de la película 8 millas.

Sobre esta etapa el artista madrileño de 36 años en entrevistas recientes ha llegado a asegurar lo siguiente: «Nunca le he debido nada a las batallas de gallos, aunque es cierto que han servido para poner un megáfono a mi música. También es verdad que casi nadie que haya salido de las batallas ha tenido calado después. Se podría decir que, en mi caso, se alineó todo para me fuese bien. Pero yo no hablo de mis batallas, no las nombro en canciones, y ahora hay mucho público que se acerca a mi música y no saben nada de esa faceta, como «Cómplices». Creo que hubiese llegado al mismo punto en el que estoy sin las batallas, pero nunca se sabe».

Sin renegar del todo de esa etapa, es evidente que Rayden ya lleva tiempo concentrado en su nuevo camino profesional, algo que ha corroborado con su participación en el próximo Festival de Benidorm, en el que se seleccionará al próximo candidato español para Eurovisión 2022, celebrado en Italia.