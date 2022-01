Los personajes y series favoritas para tatuarse

En continuas conversaciones mostramos con amigos o conocidos nuestra predilección por las series de televisión. Que si “Los Simpsons” esto, que si “El ala oeste de la Casa Blanca” esto otro. Lo que nunca se me ocurriría es tatuarme la cara de Josiah Bartlet (aka Martin Sheen) en el muslo, porque para eso está Snoopy o Hello Kitty. Pero como hay de todo en la viña del Señor, una investigación de “Compare the Market” ha analizado cuáles son los programas de televisión y los personajes protagonistas de series que la gente más se taúa entre dos millones de casos estudiados y el resultado os sorprenderá.

El estudio de Compare the Market analizó los programas de televisión y personajes más populares, en combinación con el número de búsquedas de palabras clave para tatuajes [de programas de televisión]” y el número de publicaciones de Instagram utilizando el hashtag “#[programa de televisión]tatuaje”, para revelar los programas de televisión y personajes más tatuados. Comenzando con una lista de programas de televisión y personajes populares , obtenida de IMDb y Thrillist, la web usó Google Ads para encontrar la cantidad de búsquedas de palabras clave para “tatuajes [programa de televisión]” desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021. Estos se combinaron luego con la cantidad de publicaciones de Instagram usando el hashtag “#[TV show]tattoo” para encontrar la popularidad total del programa de televisión. Las búsquedas de Instagram se completaron desde mediados de octubre hasta principios de noviembre de 2021.

Series de televisión:

1. Rick y Morty : 414,422 búsquedas combinadas de Google y publicaciones de Instagram

Esta comedia animada de ciencia ficción se centra en las aventuras interdimensionales del cínico científico loco Rick Sanchez y su nervioso nieto Morty Smith. Ha recibido elogios universales, con una puntuación del 94 % en Rotten Tomatoes (lo que podría explicar su popularidad entre los fanáticos para inspirarse en el programa), además de recibir numerosos premios, incluidos varios premios Emmy.

2. Attack on Titan : 283.970 búsquedas combinadas de Google y publicaciones de Instagram

Tatuaje de "El ataque de los Titanes" FOTO: @diabloart_aki /Instagram @diabloart_aki /Instagram

El programa de televisión más popular de nuestra lista basado en un manga es Attack on Titan . Desde entonces, se ha adaptado a una serie de anime y ha logrado reconocimiento mundial. Attack on Titan cuenta la historia de la batalla de la humanidad con criaturas gigantes parecidas a humanos llamadas titanes. A pesar de tener relativamente pocas publicaciones de Instagram para tatuajes, ocupando el decimoquinto lugar solo en ese puntaje, se ve reforzado por una gran cantidad de búsquedas en Google, ocupando el segundo lugar. Actualmente la emite Netflix.

3. Dragon Ball Z : 249,140 búsquedas combinadas de Google y publicaciones de Instagram

Otro espectáculo de anime ocupa el tercer lugar. Originalmente funcionando de 1989 a 1996 y generando dos series secuelas, Dragon Ball Z inició el atractivo mundial del género y ha contribuido a la cultura pop global. El personaje principal, Goku, es un desvalido y un extraño, lo que podría llevar a los fanáticos a identificarse con su historia hasta el punto de hacerse tatuajes de Dragon Ball Z. Disney + tiene la versión de personajes reales y el resto de contenidos hay que alquilar o comprar.

4. Peaky Blinders : 224.874 búsquedas combinadas de Google y publicaciones de Instagram

Tatuaje de Peaky Blinders FOTO: La Razón Instagram

Peaky Blinders , el primer drama de nuestra lista, obviamente inspira a los fanáticos a tener un recordatorio permanente de este programa, ya que ocupa el cuarto lugar entre los programas de televisión más tatuados. El drama también tiene un índice de audiencia del 94% en Rotten Tomatoes. Ambientada en el Birmingham posterior a la Primera Guerra Mundial, la serie está compuesta por un elenco formado por Cillian Murphy, Helen McCrory y Paul Anderson, así como actores conocidos que han tenido papeles recurrentes como Sam Neill, Tom Hardy y Anya Taylor-Joy. Netflix tiene subidas cinco temporadas y Amazon Prime Video cuatro.

5. Game of Thrones : 191,596 búsquedas combinadas de Google y publicaciones de Instagram

Este drama de fantasía, que se emitió de 2011 a 2019, está ambientado en los continentes ficticios de Westeros y Essos. Se centra en parte en las familias envueltas en una red de conflictos políticos que compiten por el Trono de Hierro o la independencia de su control, así como la Guardia de la Noche que defiende los reinos de las amenazas en la frontera norte. Elogiada por la crítica por sus personajes complejos, valor de producción e historia, la serie ha inspirado tal dedicación de los fanáticos que ocupa el quinto lugar en nuestra lista.

Tabla de las series más tatuadas FOTO: La Razón Compare The Market

Y los protagonistas de series más buscados para tatuarse...

1. Bart Simpson : 4951 publicaciones en Instagram

El personaje animado de fama mundial es conocido por su rebeldía, falta de respeto a la autoridad y causar travesuras. Clasificado como una de las personas más influyentes del mundo por Time en 1998, la popularidad mundial de este personaje debido a su atractivo como rebelde podría ser la razón por la que es el personaje más tatuado de nuestra lista.

2. Bender : 3.029 publicaciones de Instagram

El segundo antihéroe cómico de nuestra lista y de los mismos creadores que el número uno, Bender es uno de los personajes principales de la serie animada Futurama . Posiblemente el personaje más popular entre los fanáticos debido a su personalidad malhablada y bebedor, ocupa el segundo lugar, 1,922 publicaciones de Instagram detrás de Bart Simpson.

3. Buffy : 2520 publicaciones en Instagram

Interpretado por Sarah Michelle Gellar, este personaje es el principal protagonista de Buffy the Vampire Slayer . Se caracteriza por ser optimista, obstinada y líder natural. Estos aspectos de su personaje podrían llevar a que las personas se identifiquen con ella, dando como resultado la gran cantidad de tatuajes del personaje.

4. Lisa Simpson : 2.376 publicaciones en Instagram

Lisa, la segunda Simpson de nuestra lista, es una niña prodigio y está más preocupada por los asuntos mundiales que por la vida en Springfield. Al igual que su hermano, se rebela contra las normas sociales, pero de forma constructiva y heroica. Esta podría ser la razón por la que tantos fanáticos se identifican con el personaje, lo que los lleva a tener recordatorios permanentes de ella.

5. Thomas Shelby : 2127 publicaciones en Instagram

Otro antihéroe de nuestra lista, el personaje de Peaky Blinders es admirado por los fanáticos debido a que es despiadado, intrépido, honesto y carismático, además de que usa trajes de espiga impecablemente confeccionados. El hecho de que sea un personaje tan complejo podría ser la razón por la que tantos fanáticos se sienten atraídos por tener su imagen entintada en ellos.