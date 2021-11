Waylon Smithers encuentra novio en “Los Simpson”

Todos hemos sido testigos del crecimiento de los personajes amarillos más famosos de todos los tiempos. Sus personajes y tramas han atraído millones de titulares y es innegable su valor como historia de la televisión. Y a pesar de su longevidad, sigue sorprendiéndonos día a día y temporada a temporada. En esta ocasión, la serie creada por Matt Groening ha querido hacer justicia con uno de los personajes más interesantes pero infelices de “Los Simpson”: Waylon SMithers Jr por fin encontrará el amor.

En el año 2016 el inteligente y bobalicón ayudante del Sr. Burns, a veces secretario, otras veces cómplice, pero siempre enamorado de su jefe, reveló su orientación sexual debido al hijo homosexual de uno de los guionistas, que necesitaba recibir el mensaje. El próximo 21 de noviembre, en el episodio titulado “Portrait Of A Lackey On Fire” (Retrato de un lacayo en llamas), veremos un poco más de este personaje.

El capítulo fue escrito por Rob LaZebnik, guionista de la serie desde hace tiempo, y su hijo Johnny LaZebnik, quien lo inspiró para escribir el episodio original de Smithers en el que revela que es gay. El afortunado receptor del amor de Smithers es un famoso diseñador de moda (en voz de Victor Garber). Pero la familia amarilla nunca defrauda y la relación de Smithers puede acabar en desastre.

Por fin Smithers encuentra el amor FOTO: La Razón Internet

Garber, la estrella abiertamente gay de “Family Law” de Global, declaró al New York Post que era “crucial que se reconozcan estas historias”, y agregó que cada vez que interpretó un personaje gay “me trae de vuelta ciertos sentimientos que tenía cuando era un joven actor y no podía ser gay "

“A menudo, los romances homosexuales son una subtrama o se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje o como un chiste”, dijo Johnny LaZebnik al diario “New York Post” esta semana. “Y lo que creo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el medio y quién sabe cómo acaba una relación gay, de entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gays, cómo se sabe, cómo es “.