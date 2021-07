De Paz Vega a Joaquín Cortés: la coronación de Mask Singer 2 en una noche de sorpresas

De “Katrina” a “Erizo” y de Paz Vega a Joaquín Cortés en la segunda temporada de la apuesta de Antena 3 de “Mask Singer 2″. Así fue la final del programa que lo hizo por todo lo alto cargado de sorpresas.

El último en desenmascararse fue el bailarín Joaquín Cortés, pero el programa había puesto el listón elevado con un casting por el que ya habían pasado personajes de la talla de Pepe Reina, María Zurita, José Manuel Calderón, Mar Flores, Josep Pedrerol, Mel B, Eva Hache, Paloma San Basilio, Esperanza Aguirre, Isabel Preysler o la espectacular Latoya Jackson.

Erizo había confundido al grupo de investigadores formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, Paz Vega y José Mota, con las famosas pistas, en las que apuntaba que no vivía de la voz, al menos en el mundo de la música. También sabíamos que su profesión no es de actividad continuada, pues tiene largos parones de hasta cinco meses. Confesó que le gusta componer y leer, y que tiene amistad con Ricky Martin. Barajaron distintas opciones, aunque las últimas apuestas fueron Antonio Carmona (Javier Calvo), Manuel Carrasco (Javier Ambrossi), Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ (Paz Vega) y Fran Rivera Ordóñez (José Mota)...

Curiosa fue la cara de todos ellos cuando vieron a Joaquín Cortés debajo de la máscara. “Me lo he pasado como un chiquillo, tengo un niño de dos meses y lo he hecho por él”, comentaba el bailarín.

Pues quedaba más para el final de fiesta.

Willy Bárcenas, de Taburete

El puesto de plata fue para Plátano, que había protagonizado una emocionante actuación de ‘Bohemian Rhapsody’. Las últimas apuestas sobre su identidad apuntaron a Dani Martín, Willy Bárcenas, Blas Cantó y Julio José Iglesias.

Ambrossi fue quien había acertado al personaje que se camuflaba detrás de la máscara. “Estaba contentísimo al principio que nadie daba una pero cuando dijo mi nombre no me lo podía creer”, dijo Willy. “Es verdad que pensé que era mi programa porque me valoraban sin verme y podía cambiar de registro cada semana. Me voy a tatuar un plátano y si nos vuelven a nominar a los Grammy iré vestido de plátano”, concluyó.

Quedaban más sorpresas. La que dio Huevo.

Huevo no era Almudena Cid, era Pombo

Fue el tercer puesto más votado y debajo de la máscara de Huevo se encontraba la influencer María Pombo. “No he ganado pero sé que de mayor quiero ser huevo y me he sentido muy bien ahí dentro”, bromeó la influencer.

Una Monstruita muy especial

Ya lo decía ella que estaba fuera de casa. Y era verdad. Debajo de la máscara de Monstruita estaba nada menos que Anne Igartiburu. “Normalmente no salgo de mi casa, y venir a esta casa ha sido un lujazo”, aseguró refiriéndose a cambiar TVE por Antena 3.

La otra sorpresa de la noche corrió a cargo de la máscara de Dama Centella bajo la que se encontraba Tamara Gorro.

Publicado el

30 de julio de 2021 - 01:32 h

