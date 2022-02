«¿Quién es Anna?», un gran misterio sin lugar a dudas

Como en «El diablo viste de Prada», la moda define a cada personaje y el universo de las revistas es el hábitat de la nueva miniserie de Netflix de seis capítulos. Jefes exigentes en busca de una exclusiva mundial, pero que quieren que sus periodistas se sometan bajo su constante tutela sin permitir satisfacer su vocación. Una periodista intrépida, con alma vocacional y embarazada decide ir a por la historia de su vida en pleno estallido hormonal.

Anna es la protagonista del genuino artículo de esta redactora, el cual acabará siendo portada de la revista tal y como desvela la primera escena de «¿Quién es Anna?». Ya solo el título genera una gran expectación, quizá no haya forma más prometedora ni pretenciosa de bautizar una serie que hacerlo formulando una pregunta. El propio eslogan con la que se promociona la serie, «Una historia totalmente real, salvo las partes que son totalmente inventadas», refleja el alma de su protagonista. Una misteriosa joven millonaria que parece haber combinado distintas identidades en los últimos años, aprovechándose de ello. Vivian, la periodista interpretada por Anna Chlumsky, está en una particular crisis personal, similar a la depresión posparto, pero antes de que éste se produzca. Los últimos años los ha dedicado a limpiar y cuidar su reputación como periodista, pero esperaba conseguirlo antes de traer al mundo a su primer hijo. No se siente preparada y empieza a transmitirle estas dudas a su pareja. El otro gran apoyo de Vivian son sus tres compañeros de sección, los cuales representan distintos modelos de periodistas y distintas generaciones.

Las redes sociales también jugarán un papel fundamental en la construcción de los personajes, especialmente el de Anna. A pesar de solo tener un perfil en Instagram en cada una de sus publicaciones parece una mujer distinta y después de recorrer los mejores desfiles y pasarelas del mundo se ha convertido en una codiciada influencer del panorama de la moda. Por este motivo, Vivian comienza a reunir versiones completamente distintas sobre la personalidad de Anna, interpretada por Julia Garner, conocida por «Ozark».

La relación entre los personajes consiste en llegar a acuerdos. La fiscalía propone un trato a Anna, pero Vivian le ofrece uno mejor, convertirla en un auténtico icono y que su historia se conozca en todo el mundo. A cambio solo le pide dos semanas, el tiempo que le han facilitado en su revista para conseguir el artículo del año. Dado que Anna se encuentra en prisión por los sucesivos fraudes cibernéticos que ha cometido, las entrevistas serán más bien vis a vis. Así, la serie recuerda el precio de la fama y la exposición pública y hasta lo que alguien puede estar dispuesto para alcanzar el reconocimiento. Además, la serie reflexiona sobre las diferencias de trato social y jurídico cuando la acusada o presunta delincuente es una mujer en lugar del hombre, y cómo su abogado utiliza artimañas como la supuesta dulzura e instinto proteccionista de su clienta para defenderla.

El abogado de Anna será otro de los grandes protagonistas. Al igual que Anna no tiene miedo a ir a juicio y tampoco le gusta lo de llegar a cuerdos con fiscalía, es ambicioso y desafiante. La tregua no es una opción. A pesar de la difuminada línea de esta serie entre la realidad y la ficción, la productora Shondaland reconoce que la historia está basada en el artículo del New York Magazine «How Anna Delvey Tricked New York’s Party People» de Jessica Pressler, que también ejerce como productora.

Como en la oscarizada película «Spotlight» esta serie, que Netflix estrena hoy, profundiza sobre la ética periodística y los fundamentos de la información responsable. Se recuerda la importancia de las fuentes y la búsqueda de la verdad, aunque a veces la protagonista decida dejar los principios a un lado para acceder a los secretos más oscuros de Anna. Netflix añade este tipo de ficciones a su apuesta por el «true crime».