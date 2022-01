Cómo acceder al catálogo oculto de Netflix para poder ver las series y películas escondidas

¿Te has quedado sin ninguna serie y sin ninguna película que ver? No te preocupes, antes de caer en la desesperación hay una cosa que debes intentar primero: buscar los contenidos ocultos de Netflix. Aquí encontrarás una enorme variedad de series y de películas que no suelen aparecer en la página principal de la plataforma de streaming.

Netflix se ha convertido en el estándar de mercado de las plataformas de streaming, precisamente por su enorme oferta de contenidos. Pero por este mismo motivo, también debe ocultar gran parte de los títulos | Fuente: AP Photo/Jenny Kane FOTO: Jenny Kane AP

Y recordemos que Netflix se ha convertido en el estándar de mercado de las plataformas de streaming, precisamente por su enorme oferta de contenidos. Sin embargo, hay dos motivos por los que no tenemos acceso a estos títulos. El primero, que los contenidos que nos enseña la plataforma están limitados al país desde el que accedamos a la aplicación. Y sólo nos mostrará las series y las películas que consuma el grueso de los usuarios de nuestro país. Y segundo, que Netflix siempre prioriza los títulos recomendados por nuestros propios hábitos de consumo.

O dicho de otra forma, el catálogo de la India no es el mismo que el de España, y el contenido que se nos presenta a nosotros no es exactamente el mismo que se le enseña a nuestro vecino. Y para acceder -por ejemplo- a las películas de Boollywood, que no suelen mostrarse al acceder a Netflix España, tenemos dos opciones: o bien cambiar los VPN (un protocolo que le dice a la aplicación desde donde se está conectando una IP) para que acceda a Netflix India; o bien acceder a este catálogo oculto, donde podremos encontrar no solo los contenidos producidos en Boollywood, sino toda una gama de series y películas producidas en cualquier parte del mundo y en cualquier época.

Esta plataforma de streaming suele priorizar los títulos en función de nuestros hábitos de consumo y en función de los de los usuarios de nuestro país | Captura de pantalla

Además, es muy sencillo. Podemos acceder a este listado sin la necesidad de instalar ningún software adicional. Bastará con un par de `clicks´ y todo un mundo de posibilidades se abrirá ante nosotros. Y quién sabe -quizás- podamos encontrar una serie que consiga engancharnos.

Hay mucho más bajo la superficie

Antes de acceder al catálogo oculto de Netflix, tenemos que iniciar la sesión en la aplicación en el navegador web que vayamos a utilizar. Y una vez que nuestro usuario esté conectado al servicio de streaming, solo hay que pinchar en este enlace. Que nos llevará a Netflix Category Lookup, que es una sección de la plataforma oficial. Ósea, que no estamos haciendo ninguna `trampa´.

Catálogo oculto de Netflix | Captura de pantalla FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una vez ingresemos en este acceso directo, encontraremos una web realmente sencilla y que nos permitirá ver el catálogo completo. Sin ninguna limitación. Los títulos están divididos en 21 categorías diferentes. Y dentro de estas categorías, los títulos también están divididas en otras subcategorías. Las secciones no están disponibles en otros idiomas que no sea el inglés, pero no hacen falta muchos conocimientos para que nos podamos mover entre ellas con facilidad.