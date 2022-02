Jimmy Savile: así se creó el monstruo de la BBC

En Reino Unido cuando se estrenó el documental «Savile, el depredador» de ITV con motivo del décimo aniversario de la muerte de la ex estrella de la BBC, Jimmy Savile, confesaron sentirse asqueados e incluso apagar la pieza que pretende desvelar cómo se las arregló este minero para cometer tantas atrocidades y salir indemne. Ahora Crimen + Investigación, producido por AMC Networks International, lo estrena en exclusiva en España, como una nueva visión del monstruo de la BBC, que indaga en su pasado y desvela confesiones de víctimas y de los investigadores que encontraron sus atrocidades. A esta estrella mediática, amigo personal de Carlos de Inglaterra, estrella de los programas más vistos de la BBC durante décadas, caballero de Reino Unido y muerto a los 84 años en 2011, se le imputan 214 delitos en 28 jurisdicciones, implicado en 500 agresiones, con al menos 72 víctimas, 11 de ellas menores de 12 años y ocho de ellas fueron violadas.

En el momento de su muerte, con miles de fans llorando su muerte, faltaban todavía meses para que viera la luz «Exposición, El otro lado de Jimmy Savile» retransmitido por ITV, y donde el periodista Mark Williams-Thomas consiguió recopilar los testimonios de cinco chicas de la escuela secundaria de Surrey que fueron víctimas de Savile. La emisión del documental precipitó las denuncias, y el mundo alrededor de los programas de la estrella, como «Top of The Pops» y «Jimmy lo arregla» y la propia BBC fueron señalados. En «Savile, el depredador, varias voces autorizadas creen que todo en la vida de Savile giraba alrededor de su depravación. Pasó de minero a DJ en las noches de Manchester de los años 50, como nos desvela el detective Gary Pankhurst, que participó en la operación «Ywetree» que desenmascaró una red de famosos del entretenimiento implicados en abusos sexuales. El detective llama a las claras a Savile como un «psicópata altamente funcional» y que en su carrera de investigación nunca había conocido entre los agresores sexuales a alguien «tan peligroso y prolífico». Las pistas de baile fueron su primer terreno de caza, en el que él decidía hasta quién podía entrar en el local. En esa época también trabó amistad con los delincuentes de la zona.

Su éxito en los programas de la BBC le granjeó una fama difícil de combatir. Según Meirion Jones, periodista de investigación, «la BBC vio venir la cultura de los jóvenes con The Beatles y la música pop, pero no sabían como incorporarla. Jimmy Savile era el intermediario perfecto». Allí en «Top of The Pops», ante una audiencia de 15 millones de personas en los años 70, Savile se desató, y el documental desvela testimonios de varias chicas, vestidos cortos, visitas a los camerinos...

Inteligentemente, también trazó lazos de amistad con el príncipe Carlos de Inglaterra siendo vistos en varias ocasiones juntos: «Le invitaban a todas las fiestas de Buckingham, y podía pasearse por el palacio de St James. Deambulaba por la zona del apartamento de Diana y pasaba a visitarla». Algunos secretarios de prensa de la realeza confirman ante la cámara que Diana de Gales aborrecía a Savile, «que le chupeteaba la mano a Lady Di». Todo era una estrategia para protegerse ante cualquier posibilidad de denuncia. También extendió sus garras sobre el sistema nacional de salud de Reino Unido y disponía de camas en algunos hospitales gracias a sus donaciones millonarias. Escalofriante el testimonio de la joven Pauline: indefensa en silla de ruedas acorralada por un furibundo Savile.

El documental de ITV es casi un resumen del caso Savile, intentando aportar algo de luz ante los motivos, pero haciendo hincapié en lo verdaderamente sorprendente del caso del depredador: «Que pudiera salirse con la suya».