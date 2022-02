El reproche de Boris Johnson citando al pedófilo Jimmy Savile que levanta ampollas en Reino Unido

Boris Johnson vuelve a estar en el ojo del huracán. El primer ministro británico acusó al líder de la oposición Keir Starmer de no hacer nada para detener al pedófilo Jimmy Savile, una estrella de la televisión británica, cuando el líder de los laboristas estaba al frente de la Fiscalía, cargo por el cual recibiría con el paso del tiempo el título de caballero de manos de la reina Isabel II.

“Es un insulto ridículo difundido por trolls de derecha”, dijo Starmer a Sky News, acusando a Johnson de degradar su oficina. Johnson ha sido acusado por otros diputados laboristas de “arrastrar a todos a la cuneta” por repetir en el parlamento una afirmación falsa de que no había procesado a uno de los agresores sexuales más famosos de Gran Bretaña.

El laborista Keir Starmer, líder de la oposición FOTO: TOBY MELVILLE REUTERS

Durante intercambios tensos, Johnson acusó a Starmer “de enjuiciar a periodistas y no enjuiciar a Jimmy Savile” durante su tiempo como director de la Fiscalía Pública. Savile, un célebre locutor de radio y televisión que nunca fue procesado a pesar de una serie de investigaciones policiales y advertencias sobre su conducta, murió en 2011, a los 84 años. Después de su muerte se supo que había abusado de cientos de víctimas, la más joven de las cuales tenía solo ocho.

Starmer dirigía el Servicio de Fiscalía de la Corona en un momento en que Savile estaba siendo investigado, pero el CPS dijo que Starmer no era el abogado que revisaba el caso y que no había tenido ningún papel directo en la decisión de no procesar a Savile.

Lindsay Hoyle, presidenta de la Cámara de los Comunes, dijo que la acusación de Johnson no viola las reglas parlamentarias, pero agregó que “tales acusaciones no deben hacerse a la ligera”. “Estoy lejos de estar satisfecho de que los comentarios en cuestión fueran apropiados en esta ocasión”, dijo a los legisladores el martes.

Los comentarios de Johnson se produjeron durante una sesión parlamentaria en la que defendía su propia integridad después de que un informe revelara que se habían producido fiestas con alcohol en su oficina y residencia durante el confinamiento por la covid .