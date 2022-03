“Heridas”: todos los grises de la maternidad

Era una cuestión de tiempo. Con el éxito de «Alba» todavía en liza, la adaptación de la turca «Fatmagül», Atresmedia puso en marcha su segunda producción propia de inspiración y entidad otomana: «Heridas». Aunque la «Madre» original, emitida por Nova y Antena 3 con números espectaculares de audiencia, nos había llegado en su versión turca, lo cierto es que el guion de la serie venía de Japón, previo paso y adaptación en Corea del Sur. Ello precisamente nos habla de la universalidad epatante de una historia que, Festival de Málaga mediante, por fin pudo ver la luz en la jornada de ayer con Adriana Ugarte y María León como fieras protagonistas dispuestas a todo en el terreno de lo interpretativo.

«La idea era conseguir crear un producto original, una serie capaz de ser vista por sí misma, sin tampoco defraudar a los espectadores que acudan por tratarse de la adaptación de la serie turca», explicó Sonia Martínez, de Buendía Estudios, en el acto que congregó a los medios especializados y al que también acudieron José Antonio Antón, director adjunto de contenidos de Atresmedia Televisión, Montse García, directora de ficción del grupo y Eduardo Galdo, que además de producir ha sido el responsable de los libretos de «Heridas»: «Teníamos que conseguir entender la esencia de las series anteriores, comprender por qué funcionaba. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esta es una fábula sobre los malos tratos pero desde la perspectiva de nuestro siglo. ‘’Heridas’' es, en el fondo, una historia sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno y todo lo que nos afecta», explicó.

María León y Javier Collado en "Heridas" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Terrenos incómodos

La serie, que tendrá 13 trece capítulos de 50 minutos de duración cada uno, se estrenará este próximo mes de abril en la plataforma ATRESPlayer, para luego emitirse de manera lineal en Antena 3 y en horario de «prime time», tal y como ocurrió con su versión turca. En ella, con unos cambios de localización que se digieren ligeros y se perciben orgánicos, no nos alejamos demasiado de la idea primigenia: ante la dejadez de una madre abusiva, una niña buscará en otra mujer a la madre que nunca ha creído tener. De este modo, la Manuela de Ugarte y la Yolanda de León se verán enfrentadas por la pequeña Alba, a la que da luz y rostro con arrebatadora inocencia Cosette Silguero: «Es mi segunda serie, por lo que prácticamente he ido aprendiendo a actuar sobre la marcha, pero con estas dos profesoras era imposible hacerlo mal», dijo tierna la joven actriz en la rueda de prensa de presentación.

María León, aquí bailarina de «pole» y personaje turbio, gris y complicado de entender en sus motivaciones, explicó el reto interpretativo: «Me apasionan los papeles complejos y este ha sido un regalo. La serie me parece valiente, porque toca unos colores en la ficción que, por desagradables, muchas veces se evitan. Aunque no sean amables, sí me parecen necesarios», completó. Y he ahí el gran mérito de «Heridas», que sin salirse de la fórmula resolutiva que permite engancharse desde el primer minuto a lo que se quiere contar, lo hace desde una amoralidad sorprendente y, sobre todo, pocas veces vista en un tipo de ficciones cuyo «target» no suele tener el riesgo en su lista de prioridades audiovisuales. «Heridas» no solo recoge el guante del atrevimiento característico ya en ATRESPlayer, sino que consigue llevárselo al terreno de lo costumbrista y lo melodramático con solvencia.

«No quería que mi Manuela fuera una heroína que cayera bien desde el principio y tuviera unos ideales inamovibles. Me interesaba el gris, sus sombras y sus intereses, que no son siempre políticamente correctos», confesó una Adriana Ugarte que se echa a hombros la serie y se ha ido hasta «La vida es bella» o la «Lolita» de Kubrick para hallar referentes de esa incomodidad que a veces salta intencionadamente de la pantalla: «Ha sido un rodaje duro, porque la serie exigía llegar a unos niveles de angustia y sufrimiento cada vez más agudos», añadió sobre los 13 capítulos cuyo reparto completan Javier Collado, Pau Durá o Sonia Almarcha.

En su primer adelanto, «Heridas» se percibe como una serie emocionante y capaz de conectar con esa masa de público que ya encontró refugio en la versión turca pero, a la vez, y gracias al músculo interpretativo de Ugarte y León, puede ser capaz de llegar a quienes, en principio, esta tesis sobre los grises de la maternidad pueda pillar por sorpresa. La respuesta, a partir de abril en ATRESPlayer.