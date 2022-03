«Alba», el grito contra el sentimiento de culpa de las víctimas

Relatos como el de «Alba» impulsaban ayer a miles de personas a lanzarse a la calle para reivindicar la igualdad de género y acabar con la brecha que todavía impera en algunos contextos. El éxito de la plataforma de Atresplayer debuta hoy en abierto y nada menos que en el «prime time» de Antena 3. La trama recuerda casos de violaciones grupales que han ocupado informativos durante los últimos años. Pero Alba no solo retrata a los autores de las violaciones, sino que también emite un juicio sobre la sociedad, los medios de comunicación, los políticos y hasta sobre la misma Justicia.

La actriz Elena Rivera reconoce que más de un año después de la serie aún le sigue marcando en su día a día haber encarnado este personaje. «Víctimas reales se han puesto en contacto conmigo en estos meses, compartiendo cómo les ha ayudado la serie a encauzar de forma distinta sus terapias sicológicas, por ejemplo». Pero enfrentarse de nuevo a esta realidad, aunque sea a través de la ficción, no es nada fácil para las víctimas. «Ellas me han ayudado a entender aún mejor el personaje. Sorprendentemente, las sensaciones que recibo de las víctimas son de sentimiento de culpa y de vergüenza. Por eso creo que es importante compartir que este tipo de abusos producen emociones inexplicables y que no es bueno guardarlas en silencio. Haberlas conocido es mi mayor regalo en esta serie». Una experiencia de abuso, aun siendo ficcionada, marca. Reflejar el dolor de las víctimas era su mayor responsabilidad.

Elena, que interpreta a «Alba», quien se siente en ocasiones incomprendida y abandonada por la policía y la Justicia, paradójicamente encarnaba hace poco a la inspectora de «Sequía». «Cada personaje te aporta algo, pero con los años aprendes a dar carpetazo para cerrar cada personaje».

Entre las ceremonias de Los Goya y Los Oscar el nombre de Almodóvar resulta inesquivable. El director manchego siempre será recordado por catapultar la carrera de muchas de las mejores actrices de nuestro país. Para la generación de Elena sigue siendo un sueño poder trabajar con él. «Sería una maravilla. Pero no soy el perfil de actriz a la que se le caen los anillos por hacer teatro, en vez de series o cine. Lo que me gustan son los proyectos que me despierten algo por su historia y sus personajes, no solo me atrae ser la protagonista. Pero evidentemente, trabajar con los grandes directores siempre es uno de los mayores estímulos para los actores».

Elena, ahora que encadena proyectos y papeles de peso, tampoco olvida todos aquellos «no» que tiene que escuchar todo actor para llegar a lo más alto. Como tampoco olvidará nunca a su «compañera de reparto y de vida», Alicia Hermida. La actriz de «Cuéntame» fallecía hace unas semanas a los 89 años. «Cuando nosotros éramos pequeños no solo ejercía de actriz, sino también como maestra de todos los actores. Todavía con cada proyecto que comienzo recuerdo su vocecita dándome consejos. Además, aunque de pequeña no la valoré tanto, la vida me la volvió a poner en mi camino años después en mi primera experiencia en el teatro. Fue clave».

Elena Rivera también está muy bien acompañada en estos 13 capítulos de 50 minutos por una joven generación de actores encabezada por Caterina Mengs, Eric Masip, Álvaro Rico, Pol Hermoso, o Jason Fernández. Esta serie original de Atresmedia TV cuenta además con la mano en la producción de Montse García, Luis Santamaría y Pablo Guerrero, mientras que la dirección corre a cargo del tridente formado por Pablo Guerrero, Carlota Martínez-Pereda y Humberto Miró.