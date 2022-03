Mercedes Milá a María Casado: “No iba a venir al programa, pero te vi así y me dio tal pena...”

La periodista y presentadora Mercedes Milá acudió esta semana al programa de María Casado, “Las tres puertas”, en RTVE incluso con la fama que ella misma advierte de que no le gustan nada las entrevistas. En esta ocasión se sentó con María Casado para hablar de varios temas, como la televisión o la salud mental y casi antes de acabar quiso confesar que había acudido al programa, tras cambiar de opinión, porque vio el mal rato que pasó Casado con Pedro Ruiz al llorar por las posibles malas audiencias del espacio de entrevistas.

Para poner encima de la mesa el problema de la salud mental, Milá contó de primera mano las experiencias que ella había tenido con varias depresiones. “Lo he pasado muy mal”, le confesaba a Casado, explicándole que al darte cuenta de que una depresión, una crisis de ansiedad, pueden acabar contigo, te das cuenta de los límites”.

Así, aseguró que “la primera depresión fue por un desamor y la segunda, tercera y las que vinieron después, por exceso de estrés”, refiriéndose a su trabajo en televisión. Además quiso compartir y confirmar que mientras presentaba “Gran Hermano” no desapareció la sombra de la depresión, y aunque estaba encantada, feliz de la vida, es de mis momentos más felices haciendo televisión de mi vida”, sí que lloraba toda la semana hasta el jueves, “levantarme ese día, hacer el programa y que nadie se diera cuenta de nada”.

Casi para terminar, Milá siempre llena de sorpresas, quiso dedicarle unas palabras a Casado: “Lo voy a contar porque me parece interesante. Te vi con Pedro Ruiz y te vi llorar, porque estabas muy preocupada por la audiencia. Él te intentó ayudar desde su perspectiva, que no es la misma que la nuestra. Había dicho que no iba a venir aquí, porque hago ya muy pocas entrevistas, llega un momento que ya no sabes qué contar. Pero como te vi así... me dio tal pena y empatía que le dije a mi jefa de prensa que os llamara para venir”.

Y quiso darle la razón a su compañera: “Solo los que trabajamos en esto sabemos lo que es, y encima después el numerito”, dijo hablando de las audiencias.

El robo de RTVE

“Veo algunas de las entrevistas que hice, para el programa de Movistar... que, por cierto, las compramos aquí en Televisión Española y nos roban a mano armada, porque son carísimas. Yo, pienso que, si son entrevistas que he hecho yo misma, ¿por qué no me las puedo llevar sin más? Cada metro cuesta un motón... hay que cuidar el archivo”, dijo para terminar.