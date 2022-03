Oscar Isaac: “Siempre intento salir de la caja en la que me quiere meter la industria”

Según recuerda con total naturalidad, una de sus primeras audiciones, aunque la película no llegara a rodarse, fue para Paul Schrader, guionista de la célebre «Taxi Driver» entre otras. Ese detalle, casi anecdótico en su carrera pero crucial en cualquier otra, habla del aura de elegido que rodea al actor Oscar Isaac (Guatemala, 1979). De visita en Madrid para presentar «Caballero Luna», adaptación de los cómics de «Moon Knight» que estrenará el próximo 30 de marzo en Disney+, el nuevo referente de lo latino en Hollywood se sentó con LA RAZÓN para hablar del proyecto superheroico, de su carrera y de ese carácter de superdotado de la interpretación que le permite moverse con soltura entre películas independientes, rodar por fin con Schrader para ser obviado por los Oscars («El contador de cartas») o subirse a las naves de «Star Wars» como Poe Dameron.

May Calamawy y Oscar Isaac en "Caballero Luna", que bebe de referentes como "Noche en el museo" o "La momia"

«Hicimos una llamada de Zoom, me explicó cómo iba a ser su visión del Caballero Luna y que, si me interesaba, me mandaba en ese mismo momento el guion del primer episodio y del quinto», resume Isaac en la distancia corta su primer contacto con Kevin Feige, rey Midas del Universo Cinematográfico de Marvel y artífice de su nuevo matrimonio, aunque el noviazgo viniera de lejos: «No conocía el cómic, por lo que el trabajo fue distinto a lo que hice en X-Men. Ahí yo era coleccionista desde pequeño», completa. Y sigue, sobre el reto de una serie en la que da vida a un personaje que, en realidad, son dos viviendo en el mismo cuerpo: «Lo primero fue crear a Steven Grant, la persona desde la que empezamos a entender la serie. Solo una vez me hice con la persona y la entendí, comprendí en qué iba a ocupar los próximos ocho meses de mi vida. No fue tanto un trastorno, pero sí fue caótico rodar un punto de vista antes que el del otro personaje. Y sobre todo, tener claro en mi cabeza cómo iba a reaccionar a una reacción que todavía no estaba grabada. Fue matemático», añade.

Durante el estreno de la serie en Madrid, Isaac compartió con los aficionados al Universo Cinematográfico de Marvel

Contra las etiquetas

Esa ambivalencia, aquí británica y estadounidense, pero antes latina como él o incluso de oriente medio o judía para terminar de romper los esquemas raciales de una industria casi fósil, se ha convertido en seña de identidad de un actor que se resiste a las etiquetas: «Así es este negocio. Siempre te quieren meter en una caja y te dicen cuál y cómo tiene que ser tu identidad. Siempre he intentado salir de ahí y me ha costado mucho trabajo. Yo me crie en Miami, donde todo el mundo se llama Oscar Hernández, y tuve que escapar de eso. Nos ven a todos iguales. Lo único que uno como actor puede controlar es la artesanía. Poder mejorar día a día y estar pendiente, pero el resto es parte de la evolución de la industria», opina sincero, antes de ahondar sobre su versatilidad, ahora como intérprete: «Me llegan muchas cosas, pero suelo basarme en si hay espacio o no para crear algo interesante. Y algo que no haya hecho todavía. Y, de hecho, por decidir así muchas veces creo que me meto en proyectos que no son lo que parecían. En “Caballero Luna” vi la oportunidad de hacer un estudio de personaje en el escenario más grande del mundo», dice emocionado.

Antes de despedirse, y de elogiar a su némesis en la serie, Ethan Hawke —«Él entiende el cine y la actuación igual que yo. Es una inspiración como artista pero también como hombre. Es una fuerza creativa de la naturaleza», dice —, Isaac tiene tiempo para lucir camisa gualda al más puro estilo de Eddie Guerrero y adelantar su próximo gran proyecto, la película del videojuego «Metal Gear Solid»: «Todavía estamos dándole forma al guion y a la distancia que que queremos tomar con la historia original, decidiendo cuan lejos queremos estar del videojuego. Todo sigue su marcha y todo va bien, tengo muchas ganas de seguir adelante».