Tres actrices y dos cantantes internacionales se sentarán esta semana en “El Hormiguero” (28-31 de marzo)

Semana intensa para “El Hormiguero 3.0″ de Antena 3 que ya ha recuperado a su presentador, Pablo Motos, tras haber dado positivo por coronavirus. Vicente Vallés, Jared Leto o Rosalía, dejaron grandes momentos durante la semana pasada y esta que comienza el lunes 28 de marzo promete más diversión y entretenimiento con músicos internacionales y grandes actrices.

Lunes

Juana Acosta FOTO: La Razón Antena3.com

Juana Acosta

La actriz colombiana Juana Acosta se sentará el lunes en el plató del programa para presentar su nueva película, ‘Llegaron de noche’, que se estrena en cines este viernes 25 de marzo. La cinta cuenta la historia real de la única testigo del crimen de los jesuitas en El Salvador ocurrido en 1989.

La matanza del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, en la que un pelotón del ejército asesinó a seis jesuitas españoles y a dos de las mujeres que trabajaban con ellos. Dirigida por Imanol Uribe, la película se centra en los interrogatorios que Lucía (Acosta).

Martes

Michael Bublé FOTO: La Razón Antena3.com

Michael Bublé

El martes, 29 de marzo, visita el programa el cantante canadiense Michael Bublé, que presenta nuevo disco, titulado ‘Higher’, y que está disponible en todas las plataformas desde el 25 de marzo. También hablará de su regreso a los escenarios australianos en noviembre y diciembre de 2022! El HIGHER Tour nacional de 6 ciudades comienza en Newcastle el 30 de noviembre antes de viajar a Perth, Melbourne, Adelaide, Sydney y Brisbane.

Producido por Greg Wells y Bob Rock junto con Alan Chang, Jason ‘Spicy G’ Goldman y Sir Paul McCartney, HIGHER es el primer álbum de estudio de Michael en tres años. Los aspectos más destacados del nuevo álbum incluyen un dueto con Willie Nelson de su canción “Crazy”, una versión de la canción escrita por Paul McCartney, “My Valentine”, el clásico de Bob Dylan “Make You Feel My Love” y “Bring It” de Sam Cooke. On Home To Me”, más tres nuevos temas originales. Michael comenta: “Esta vez, me abrí por completo a probar cosas nuevas. Profundicé más mientras trabajaba y me rodeaba de los mejores creadores de música del planeta con gigantes...

Miércoles

Nicky Jam FOTO: La Razón Antena3.com

Nicky Jam

El cantante estadounidense-puertorriqueño, Nicky Jam acude al programa de Motos para hablar de su último éxito, su single ‘Ojos Rojos’, adelanto del que será su próximo disco que lanzará a finales de este 2022. Además, el próximo verano podremos disfrutar de su música en directo cuando su actual gira mundial lo traiga hasta nuestro país.

El nuevo proyecto lanzado bajo Sony Music Latin y La Industria, Inc, incluye un videoclip oficial espectacular producido por The Panda Bear Show & Willy Rodríguez. En la canción, Nicky le canta a una chica que está en una mala relación, donde ella llora constantemente y se queda con los ojos rojos y él quiere que termine con esa relación.

El vídeo fue dirigido por Willy Rodríguez y filmado en Madrid, España el año pasado. La producción es como una obra de arte donde vemos a Nicky cantándole en una mansión tipo museo a la mujer que quiere y tratando de convencerla de que deje esa mala relación. Los fanáticos también verán diferentes escenas artísticas como Nicky Jam en llamas y una escultura desangrándose.

Jueves

Marta Hazas y María Pedraza FOTO: La Razón Antena3.com

María Pedraza y Marta Hazas

El jueves, 31 de marzo, cierran la semana la visita de las actrices María Pedraza y Marta Hazas quienes nos presentarán ‘Las niñas de cristal’, la nueva película del director Jota Linares que se estrena en Netflix el próximo 8 de abril. La cinta es un drama psicológico en el que Pedraza da vida a una estrella del ballet nacional.